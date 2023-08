Kanye West på scen med Travis Scott – första gången sedan skandalerna

Glömde bort texten på sina låtar

Uppdaterad 07:21 | Publicerad 06:49

Rapparen Kanye West gästade Travis Scotts ”Utopia”-konsert i Rom.

Det är första gången som West stått på scen sedan sina antisemitiska uttalanden hösten 2022.

Enligt Travis Scott, 32, ”finns det inget 'Utopia' utan Kanye West” och refererade till sitt nysläppta album.

Scott fortsatte hylla West för den italienska publiken under måndagen. ”Det finns ingen Travis Scott utan Kanye West. Det finns inget Rom utan Kanye West”, sade Scott. Kanye West spelade låten ”Can't tell me nothing”.

Travis Scott.

Glömde bort texten på sin låt

Det är Kanye Wests, 46, första framträdande sedan sina omtalade antisemitiska uttalanden. Men när han skulle framföra låten ”Praise God” glömde han bort mycket av texten och fick räddas av bakrundsmusiken.

Han var tidigare gift med Kim Kardashian, 42, som han även har fyra barn tillsammans med. Travis Scott har två barn tillsammans med Kims lillasyster och sitt ex Kylie Jenner, 25.

Under konserten beskrev han Kanye som den ”enda människan på den här jävla planeten som någonsin varit vid hans sida och stöttar honom i allt”.

Rapparen Kanye West har hållit en relativt låg profil det senaste halvåret sedan ett antal antisemitiska uttalandet gjorde att han förlorade stora affärssamarbeten. I måndags dök han upp på scen tillsammans med Travis Scott. Arkivbild.

Tillbaka på Twitter

Efter flera kontroversiella och antisemitiska uttalanden under hösten 2022 blev Kanye West av med flera av sina plattformar på sociala medier och förlorade sitt företagssamarbete med Adidas.

Nu verkar West ha blivit förlåten av åtminstone Travis Scott och Elon Musk, som återinförde Wests konto på plattformen X, tidigare Twitter, i juli 2023.