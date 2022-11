Tove Lo: ”Därför är det viktigt att min kropp inte retuscheras på bilder”

Aftonbladets Natalie Demirian möter Tove Lo i ett samtal om:

check Ätstörningslåten efter att ha ombetts gå ner i vikt inför ”Utvandrarna”.

check Livet som nygift – och att bo i kollektiv med sin man.

check De fem mest googlade frågorna om henne.

check Låttexterna om sex och droger.

check Pengarna, och hennes ovilja att prata om dem.

Tove Los, 35, femte studioalbum, ”Dirt femme”, har nyligen släppts när Aftonbladet träffar henne. Det har regnat höga betyg över den, med några få undantag.

Är du en sådan som kastar dig över recensioner direkt?

– Nej, jag läser aldrig recensioner precis när jag har släppt det, men jag har bett mitt team att skicka de som är bra till mig, säger hon och skrattar.

– Men sedan inför nästa album, då kan jag våga läsa en mer varierad påse av recensioner, men när jag precis har släppt det känner jag att jag inte är redo för den typen av kritik direkt, jag är för känslig då helt enkelt.

Fakta Det här är Tove Lo Namn: Ebba Tove Elsa Nilsson, artistnamn Tove Lo. Ålder: 35. Gör: Artist och låtskrivare. Slog igenom med låten "Habits (Stay high)" 2014, både i Sverige och internationellt. Har släppt fem studioalbum sedan dess. Bor: I hus i Los Angeles, har kvar lägenhet på Södermalm i Stockholm. Relationsstatus: Gift med maken Charlie Twaddle. Aktuell med: Nya albumet "Dirt femme" och en Europaturné. Spelar i Stockholm på Berns 21–22 november.

Det är en låt som har väckt extra mycket uppmärksamhet på albumet, låten ”Grapefruit”. Där sjunger hon öppenhjärtigt om sina ätstörningar, som hon led av när hon var yngre.

Hon har nämnt ätstörningarna tidigare.

I ”Sommar i P1” 2017 sa hon att hon ”svalt, hetsåt och kräktes i flera år”. Att världen stod stilla under pandemin och hon varken hade ny musik ute eller turnerade gjorde att det kändes rätt att skriva en låt om det nu.

– Hela mitt artisteri var liksom borta. Jag tror att jag hade ganska mycket tid med mig själv och klättrade lite på väggarna och försökte hålla mig själv sysselsatt på andra sätt, men jag tror också att jag satt och tänkte mycket på mitt liv och min karriär och vad jag har gått igenom och de val jag har gjort.

Hon fick då möjligheten att göra sin filmdebut i ”Utvandrarna”.

– Då bad de mig att gå ner lite i vikt för den rollen eftersom jag skulle spela en svältande prostituerad på 1850-talet. Det var verkligen inte på något sätt sagt med... det var på ett väldigt respektfullt sätt de tog upp det med mig. Jag vill inte kasta någon skit på dem alls, säger hon och fortsätter:

– Det var bara för rollens skull och jag vet att hade jag sagt att ”nej men jag tror inte att jag kan hantera det här på grund av mina tidigare problem tidigare i livet” så hade de sagt ”absolut, inga problem”. Men jag tänkte att det här är ett ganska bra test för mig att se om jag klarar det här, det blir som en utmaning att kunna gå ner i vikt och sedan gå tillbaka till min normalvikt och låta allting vara.

Men minnen från hennes tonår sköljde över henne.

– Jag har inte gått på en diet sedan jag blev frisk för över tio år sedan. Så det var en ganska stor trigger. Då hade jag bara behovet av att skriva av mig de känslorna och slängdes in i hur det brukade vara. Även om jag klarade av det och är väldigt stolt över mig själv att jag inte hamnade kvar i gamla beteenden så hjälpte det mig att skriva ur mig de känslorna och minnena i musik och inte bara i min dagbok från förr.

När du fick höra att det är bra för rollen att gå ner i vikt, hur kände du då?

– Nej men jag förstod det, det var också i samband med att ”du måste få bort lite solbränna, du är lite för hälsosam just nu”. Och det gjorde mig också stolt över mig själv att jag inte tog det som att det är något fel på mig, utan det här är för den här karaktären, som skulle vara en svältande person från ett annat århundrade. Hade det varit att jag skulle spela en roll från i dag, en tjej i Stockholm som lever det här livet, och de bad mig att gå ner i vikt, då hade jag sagt absolut inte, fuck you.

Hade jag varit sjuk hade jag aldrig klarat av alla de kommentarer man får sköljt över sig.

Hur är din relation till ätstörningen i dag?

– I dag är den bra. Jag gick igenom så många år av terapi. Först för att bryta beteendet och bryta tankemönstret, sedan för att ta tag i vad som faktiskt pågick, för sällan har det med mat att göra egentligen. Och så mycket kroppspositivism-träning. Jag har helt ändrat hur jag ser på min kropp och hur jag vill att den ska vara.

I dag är hon på en plats där hon känner sig självsäker och hon är väldigt glad över att hon var frisk när hon slog igenom som artist 2014.

– Hade jag varit sjuk hade jag aldrig klarat av alla de kommentarer man får sköljt över sig. Därför är det viktigt för mig att jag inte vill att min kropp ska retuscheras på bilder och jag vill gärna vara så naturlig jag kan, jag håller ofta hårt på sånt.

En snabb titt i dina kommentarsfält på sociala medier och man ser att det är mycket kommentarer om utseende. Hur känner du kring det?

– Ja. Jag kollar inte på de kommenterarna. Det är faktiskt det enda sättet att inte bli påverkad. Även om man kan stålsätta sig om att det bara troll och bara skitsnack så går det in någonstans. Det är bäst att inte läsa, helt enkelt.

Angående ditt textskrivande. Explicita texter om sex och droger känns som något du både hyllats och kritiserats för. Varför tror du att det är så?

– Kritiken kommer nog från om någon upplevt att jag förskönar det livet på något sätt, då är man en dålig förebild, och jag tror att det hyllas för att det bara är ärligt. Jag tycker generellt att när man sjunger om hur saker och ting är istället för hur de borde vara eller hur man önskar att det borde vara, det går in i människor mer. Det är bara ärligare.

Tove Lo 2014, kring genombrottet.

Att hon blev popstjärna när hon var 26, istället för 16 som många andra, ser hon som en stor fördel.

– Att växa upp i rampljuset tror jag är ganska farligt. Vissa klarar det bra, andra klarar det inte alls bra. Jag hade inte klarat det bra.

– Hade det hänt mig när jag var 17 då jag brottades jättemycket med ångest och ätstörningar hade jag nog aldrig klarat av den typen av uppmärksamhet, den typen av kritik och den typen av miljöer som du slängs in i när du slår igenom kommersiellt.

Pratar om allt – förutom ekonomin

”Habits (Stay high)” från 2014 var låten som gjorde henne till en stjärna både i Sverige och internationellt, och som sedan fick en minst lika populär remix. De två versionerna har fler än en miljard lyssningar på Spotify tillsammans. Dessutom blev låten återigen populär i och med Tiktoks förmåga att få äldre låtar virala igen.

Pengarna måste ju ändå ha rullat in under de här åren.

Tove Lo skrattar.

– Det tar ett tag innan man ser det. Men ja, det var en skön förändring, att kunna känna sig trygg.

Hur bra ställt ekonomiskt skulle du beskriva att du har det just nu?

– Ehm..., säger hon och skrattar vidare.

Tove Lo verkar vara bekväm med att prata om det allra mesta i livet och vad hon har gått igenom – förutom just pengar.

Blir du obekväm av de här frågorna?

– Nej, men det känns som att det är så otroligt osvenskt att prata om det... Nej men, jag klarar mig, säger hon och skrattar återigen.

Det mest svenska svaret jag kunde få.

– Ja, det är det mest svenska svaret.

Så om jag frågar hur många miljoner du har, hur känner du då?

– Det tänker jag inte svara på!

Livet som gift: ”Fortfarande i lite chock” • Bor i kollektiv med maken • Jobbar tillsammans

Tove Lo med maken Charlie Twaddle.

Du har varit gift i ett och ett halvt år nu. Hur går det?

– Det går jättebra. Vi har det jättebra faktiskt. Det jag gillar är att det känns precis som innan vi gifte oss och det tycker jag är väldigt skönt. Jag trodde aldrig att jag skulle gifta mig så jag är fortfarande lite i chock. Men vi är jättekära.

Att du inte trodde att du skulle gifta dig, är det för att du alltid har spretat emot traditionella grejer?

– Ja, jag har aldrig velat gifta mig, jag har aldrig drömt om familj. Och det handlar nog också om att jag aldrig trodde att jag skulle släppa in någon på det sättet. Men så träffade jag rätt person bara. Nu förstår jag varför folk gifter sig.

Hon gifte sig med maken Charlie Twaddle i Las Vegas. Nyzeeländaren jobbar som creative director, både med Tove Lo och med andra artister.

Du hade inte drömt om familj heller säger du, gör du det nu?

– Jag är fortfarande 50–50. Vissa dagar tänker jag att det kanske vore jättehärligt och det verkar som en upplevelse som är utöver någonting annat. Och ibland tänker jag att ”nej vi har det så bra, det är jobbigt med barn”. Så jag vet inte, vi får se.

Men, ni bor inte ensamma?

– Nej, vi bor i ett hus i Los Angeles med tre av våra kompisar. Det är som ett kollektiv. Det är lite samlingsplatsen, för- och efterfest. Vi alla dj:ar tillsammans, reser tillsammans... lite som en minifamilj av fem vuxna.

Vad gör ni på en ledig söndag?

– Är vi lediga någonsin! Nej men det är mycket gosa med hunden, surfa, gå på någon spelning, dj:a tillsammans, chilla. Det blir mycket musikrelaterat.

Tove Lo får sätta plusbetyg på fem outfitbilder ur Aftonbladets arkiv.

1. Stockholm 2014. Inför släppet av första ep:n ”Truth serum”, som innehåller superhitten ”Habits (Stay high)”.

– Åh Gud. Det här är minus. Jag minns att jag försov mig i 45 minuter och att Love, min pr-person på Universal, hade ringt ner mig hundra gånger och sa att taxi stod utanför, ”åk nu!”. Jag sminkade mig i bilen. Jag tror att jag tog min eyeliner på ögonbrynen.

2. IHEARTRADIO På röda mattan till Iheartradios årliga musikfestival ”Jingle ball” i Los Angeles 2015.

– Den här älskar jag, det här är nog fem plus tror jag. Jag kände mig så cool och så snygg när jag hade på mig det här.

3. 2020, filmdebut i ”Utvandrarna” i rollen som Ulrika i Västergöhl.

– Det här är inte jag, det är liksom Ulrika och det tycker jag att man ser i både attityd och att jag har varit uppe sedan fyra på morgonen. Det här är i alla fall tre plus. Outfiten är väldigt bra, håret är bra, jag hade kunnat se lite coolare ut i ansiktet.

4. Lollapalooza-festivalen 2022 i Chicago.

– Så lite som möjligt när det är 40 grader plus. Jag tycket inte riktigt att den här looken funkar lika bra utan jackan. Men den är ändå bra. Vi säger tre plus på den.

5. Som gästdomare i populära dragqueen-programmet ”Rupauls dragrace” 2022, en look som väckte stor uppmärksamhet och hyllades på sociala medier.

– Det är absolut fem plus, nästan mer än det. För den här pilottårthatten är fantastisk tycker jag. En av mina favoritsminklooks också, någonsin.

1. Vilken låt är du själv mest nöjd med av dina låtar?

– Av alla låtar någonsin... jag måste ändå säga ”Habits”, för den förändrade mitt liv.

2. Är det någon låt du ångrade att du skrev?

– Nej, faktiskt inte.

3. Hur har du känt kring uppsvinget som kom igen med ”Habits” på Tiktok?

– Fantastiskt. Det är fantastiskt att det kan hända, älskar.

4. Vad är något som du önskar att fler visste om dig?

– Jag är en sådan jäkla oversharer, så ingenting faktiskt.

5. Vad är det bästa med att vara Tove Lo just nu?

– Att få göra det jag älskar och leva min dröm.

Tove Lo svarar på fem av de mest populära Google-frågorna som dyker upp när man googlar hennes namn.

1. Hur blev Tove Lo känd?

– Genom att släppa musik. Rakt på sak!

2. Var bor Tove Lo?

– Los Angeles.

3. Hur mycket tjänar Tove Lo?

– Top secret! Det går säkert att ta reda på men jag tänker inte svara på det, säger hon och skrattar.

4. Har Tove Lo barn?

– Nej.

5. Var är Tove Lo ifrån?

– Sverige. Från Viken. Sedan Lund, sen Stockholm.

Kärlekslivet

– Fem plus! Jag är kär och lycklig och har träffat min person.

Hälsan

– Fyra plus. För att jag känner mig stark och frisk men jag är mitt under repet inför headline-turnén och känner att jag inte sätter alla dance moves riktigt så jag blir irriterad på mig själv. Men överlag väldigt bra, så fyra plus.

Ekonomin

– Också fyra plus. Stabil.

När Aftonbladet påpekar att hon återigen verkar obekväm med att prata om ekonomi säger Tove Lo:

– Jag tycker att det är ett sådant tråkigt ämne att prata om!

Karriären

– Just nu, direkt efter albumsläpp så känns det fem plus. Jag är så glad för alla reaktioner och fina ord från fans och turnén ser bra ut.

Framtidsplanerna

– Jag har inga framtidsplaner faktiskt. Jag sätter nog bara tre plus för jag har ingen aning om vad som kommer att hända.