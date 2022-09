Per Morberg säljer gården – vill ha 23 miljoner

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 20 min sedan

helskärm Per Morberg.

Om du vill laga mat i Per Morbergs hus är det läge att läsa vidare.

Nu säljer matprofilen och skådespelaren sitt lyxtorp för 23 miljoner.

– Man får en jättetrevlig fastighet i Sörmland med strålande vackert sjöläge, säger mäklaren Jens Agensjö till Aftonbladet.

I början av året sålde matprofilen och skådespelaren Per Morberg sitt hus i Karibien och prislappen låg på saftiga 22 miljoner kronor.

Nu avyttrar Morberg ytterligare en fastighet, det är torpet Kvarnsjötorp i Gnesta en timme från Stockholm som ligger ute till försäljning där prisidén är 23 miljoner kronor.

”I Morbergs kök har det lagats husmanskost kan jag säga, men det jag kommer sakna mest härifrån är de långa bastubaden med hemgjorda pizzor som gick i skytteltrafik från tegelugnen och bryggan. Men nu är det dags att låta en ny ägare ta över denna sörmländska pärla”, skriver Per Morberg på Facebook.

helskärm Per Morbergs hus.

helskärm Per Morbergs bastu.

helskärm Per Morbergs brygga.

helskärm Per Morbergs hus.

Kan jaga på marken

23 miljoner kan låta mycket för ett torp, men då får man en hel del för pengarna.

– Man får en jättetrevlig fastighet i Sörmland med strålande vackert sjöläge. Ett anrikt torp och sedan är det omgärdat av 47 hektar mark, säger mäklaren Jens Agensjö till Aftonbladet.

Han förklarar att man även kan jaga på sin egen mark, det finns klövvilt och vildsvin och man äger även en del av sjön där det bland annat finns kräftor.

Torpet är på 72 kvadratmeter och i köket står en pampig spis. Det finns en privat sandstrand och på flytbryggan står en vedeldad bastu.

helskärm Per Morbergs utekök.

helskärm Per Morbergs kök.

Spelats in tv

Frågan är då om ett så dyrt torp i Sörmland är lättsålt.

– Det finns alltid en stor efterfrågan på fastigheter med sjöläge, sedan är det så att i mäklarens värld kan man aldrig ta ut något i förskott. Vi kan bara konstatera att det är en fantastiskt trevlig fastighet.

Märker man att en matintresserad Per Morberg har bott på gården?

– Ja, det gör man. Det finns ett jättefint kök inne i huset och tre matlagningsstationer utomhus: det är verkligen gjort för trevlig samvaro.

Har det spelats in något för tv på gården?

– Ja, både en del tv-inslag och det är även en plats där man har tagit bilder för vissa böcker.

helskärm Per Morbergs vattendrag.

helskärm Per Morbergs gård sedd från ovan.

Oklart varför Morberg säljer gården

På frågan varför Per Morberg säljer så är Jens Agensjö förtegen.

– Det får ni fråga Per om. Ibland har man orsaker att förändra ägandet på en fastighet, mer säger jag inte.

Per Morberg bor i ett hus på Tullgarns slotts marker med sin fru Inese och har så gjort under flera år. Kvarnsjötorp har varit uthyrt under den tiden.

Aftonbladet har sökt Per Morberg.