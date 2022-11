Johnny Depp dyker upp i Rihannas tv-show – får kritik

Märkliga framträdandet i ”Savage x Fenty show vol 4”

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

”So fresh, so clean”.

Till hiphopduon Outkasts gamla hit går Johnny Depp från ett träd till ett annat i Rihannas nya modeshow på Amazon prime video.

Men alla fans är inte glada över valet att anlita den kontroversiella skådespelaren.

Johnny Depp vann förtalsrättegången mot ex-frun Amber Heard, men åsikterna om Rihannas val att anlita skådespelaren i sin nya modeshow har varit delade.

”Så himla märkligt”, skriver ett fan på Twitter medan en annan skriver:

” Rihanna kan inte mena allvar? Med alla dessa vackra och oproblematiska män i Hollywood är Johnny Depp den som tilltalar dig mest?”

Artisten Olly Alexander i Years & Years deklarerade i en tweet att han kommer bojkotta Rihannas märke Savage x Fenty.

helskärm Rihanna i ”Savage x Fenty show vol 4”.

helskärm Johnny Depp i ”Savage x Fenty show vol 4”.

Fler kändisar

I showen som hade premiär på Amazon prime video på onsdagen kom svaret på vad Depp egentligen skulle göra i den 38 minuter långa underklädesreklamen.

Till hiphopduon Outkasts hit ”So fresh, so clean” från år 2000 dyker han upp vid ett träd och promenerar mot kameran till ett annat träd som han kramar. Han är klädd i en olivfärgad pyjamas-outfit.

Förutom Johnny Depp är videon full av cameos från kändisar som Taraji P Henson, Sheryl Lee Ralph (”Abbott Elementary”), Simu Liu (”Shang-Chi and the Legend of the ten rings”), Winston Duke (”Black panther: Wakanda forever”) och Marsai Martin från ”Black-ish”.

Rihanna har hittills inte kommenterat valet att anlita Depp i sin video.