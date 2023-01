”The terminator”-veteranen Earl Boen är död – blev 81 år

Led av lungcancer

Publicerad: Mindre än 1 tim sedan

Skådespelaren Earl Boen, främst känd från ”Terminator”-filmerna, är död, rapporterar Variety.

En nära vän uppger att han under hösten diagnostiserades med svår lungcancer.

Han blev 81 år gammal.

Earl Boen dog på Hawaii under torsdagen, uppger en familjemedlem för TMZ. Personen vill inte uttala dig om dödsorsaken.

Enligt en nära vän till Boen diagnostiserades dock skådespelaren med svår lungcancer i höstas, skriver Variety.

Boen är främst känd för sin återkommande roll som Dr. Peter Silberman i ”Terminator”-filmerna. Han var den enda skådespelaren, utöver Arnold Schwarzenegger, som medverkade i alla de tre första filmerna i serien.

Dessutom har han varit med i bland annat ”Alien nation”, ”Battle beyond the stars” och ”The man with two brains”. Han har även gjort gästroller i serier som ”Hawaii Five-O” och ”Pantertanter”.