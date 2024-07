Pinkett Smith avslöjar: Har inte bott ihop med Will Smith på sju år

Har tidigare dementerat rykten • ”Funderar hur kärleken ska se ut”

Publicerad 2023-10-11

Jada Pinkett Smith och maken Will Smith har ”levt helt separata liv” i sju år, avslöjar hon i en intervju i NBC.

Paret funderar fortfarande på hur deras framtid tillsammans ska se ut.

Pinkett Smith har övervägt skilsmässa men säger att hon aldrig skulle gå så långt.

Skådespelaren Will Smith, 55, och frun Jada Pinkett Smith, 52, har i hemlighet levt separerade från varandra sedan 2016.

Det avslöjar Pinkett Smith i en intervju med NBC. Paret håller fortfarande på att ”lista ut” hur deras framtid tillsammans ska se ut, berättar hon.

– Vid 2016 var vi båda utmattade efter att ha försökt få det att fungera. Vi båda hade nog olika syn på hur vi tyckte att den andra personen skulle vara i relationen, utvecklar Jada Pinkett Smith i Today Show.

Jada Pinkett Smith.

”Älskar varandra djupt”

Vidare säger Pinkett Smith att hon har övervägt skilsmässa men att hon aldrig skulle kunna fullfölja några sådana planer.

På frågan om stjärnparet lever ihop svarar hon:

– Vi bor var för sig. Vi älskar varandra djupt men funderar fortfarande på hur vår kärlek ska se ut.

Hon har valt att dela med sig av beskedet först nu eftersom hon inte varit redo tidigare.

Jada Pinkett Smith och Will Smith.

Samtidigt hyllar hon sina barn och säger att de alla stöttar henne under den svåra tiden.

– Mina barn är som små gurus. De har hjälpt till att lära mig att acceptera mig själv. De älskar varje del av mig. De älskar både mig och sin pappa villkorslöst, säger Jada Pinkett Smith.

Kändisparet har barnen Jaden och Willow Smith, som båda jobbar som artister, tillsammans. Will Smith har också sonen Trey Smith från ett tidigare förhållande.

Jada Pinkett Smith tillsammans med sonen Jaden Smith.

Har tidigare dementerat ryktena

Under alla år har stjärnparet dementerat skvaller kring att de har planer på att separera. Men det har länge varit känt att äktenskapet varit svajigt.

Will Smith har bekräftat att paret haft en öppen relation. Och Jada Pinkett Smith har tidigare sagt att hon haft en kärleksrelation med någon annan under äktenskapet.

Will Smith slog till komikern Chris Rock mitt under Oscarsgalan 2022.

Kärleksförklaringen efter Oscarsskandalen

Under förra årets Oscarsgala skapade Will Smith stora rubriker efter att ha slagit komikern Chris Rock i ansiktet på scenen mitt under galan.

Incidenten skedde efter att Chris Rock skämtat om Jada Pinkett Smiths kala huvud vilket beror på att hon har diagnosen alopecia, en autoimmun sjukdom som leder till håravfall.

Kort efteråt tog han emot priset för ”bästa manliga huvudroll” bad han om ursäkt för slaget:

– Kärlek får en göra galna saker, sa han då.

Jada Pinkett Smith är aktuell med ny självbiografin ”Worthy”.