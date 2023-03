De gör musikal av succéfilmen ”Moulin Rouge”

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

Först ”Änglagård” på Oscarsteatern 10 september. Nu blir ännu en välkänd film påkostad musikal i Stockholm i höst.

Torsdag 14 september är det premiär för ”Moulin Rouge! The Musical” på Chinateatern.

– För oss finns inte konkurrensen. Jag tror vi gynnar varandra, säger Morgan Alling, som spelar historiens nattklubbsägare.

Baz Luhrmanns filmmusikal tog Cannes med storm när den invigde filmfestivalen 2001. Sedan erövrade den hela världen. Publiksuccé och åtta Oscarsnomineringar, varav två vinster. Fick då lite grann äran av att blåsa nytt liv i filmmusikalen som genre.

Historien kring en nattklubb i 1890-talets Paris handlar om den unga poeten Christian (Ewan McGregor i filmen) och hans kärlek till artisten och kurtisanen Satine (Nicole Kidman). Mycket av historien berättas genom att de sjunger välkända sånger av David Bowie, Lady Gaga, Sting, Queen, Elvis Presley, Rihanna, Rolling Stones, Britney Spears, Katy Perry, Madonna, Elton John, Adele och många fler.

helskärm Marsha Songcome, 34, är Satine och Andreas Wijk, 30, är Christian.

Från samma stad

I denna glitter- och glamourhistoria i lyxig Paris-miljö, spelas huvudrollerna av – två personer från Nybro!

– Hur sjukt är inte det?, säger Andreas Wijk, 30, som spelar Christian.

– Den lilla, lilla staden strax utanför Kalmar med 20 000 personer, vi är båda därifrån, säger Marsha Songcome, 34, som spelar Satine.

De hade dock aldrig träffats innan de bland ett tusental sökande fick rollerna.

– Hon gick på gymnasiet när jag gick i mellanstadiet. När man är barn är fyra år en stor åldersskillnad, säger Andreas.

helskärm Andreas Wijk.

”En drömroll”

Han är popartisten som när han var i New York i våras såg sin allra första Broadway-musikal, som var just ”Moulin Rouge! The Musical”.

– Det var en häftig upplevelse. Redan när jag kom till audition för rollen kändes det nästan som att man var med i en musikalfilm. Christian är en drömroll. Jag tror jag är med i 14 låtar. ”Min” sång som jag tror många kopplar till karaktären är ”Your song” (Elton John-låten).

helskärm ”Moulin Rouge! The Musical”

”Kommer göra val som Kidman inte gjorde”

Marsha Songcome är betydligt mer erfaren när det gäller musikaler. I London har hon varit med i ”Hamilton”, ”Aladdin” och ”Miss Saigon”. Just nu är hon aktuell på Chinateatern i ”The bodyguard – The musical”.

– Där spelar jag den lite gråare systern till Whitney. Nu ska jag vara nattklubbsstjärnan. Det är kul med så olika karaktärer, säger hon, och fortsätter:

– Det som är vackert med rollen är att hon är både den snygga och sexiga som kommer nedfirad från taket och den jordnära, varma, känsliga som vågar öppna upp sig själv.

– Jag vet att rollen som Satine är ikonisk. Men jag kan ge en ny nyans, jag kommer göra val som Nicole Kidman inte gjorde.

helskärm ”Moulin Rouge! The Musical”.

Alling ogillade karaktären

Om publiken kanske minns McGregor och Kidman i filmrollerna, är det nog kanske inte lika många som minns att just Jim Broadbent spelar nattklubbsägaren Harold Zidler i filmen.

– Jag gillade inte ens honom riktigt när jag såg filmen, tyckte han var för teatral, säger Morgan Alling, 54, som gör rollen på scenen.

– Min roll är en stor entertainer som kan sjunga, trolla och jonglera. En klubbägare som vill Satine verkligen väl, men som samtidigt inte skyr några medel för att överleva. Får vi till dynamiken, så är det en föreställning som gör att man både skrattar, gråter och imponeras.

helskärm Nicole Kidman och Ewan McGregor i filmen från 2001.

Fakta ”Moulin Rouge! The Musical” Regi, översättning: Anders Albien. Koreografi: Jenny Widegren, Zain Odelstål, Kirsty McDonald, Anja Gaardbo. I rollerna: Marsha Songcome, Andreas Wijk, Morgan Alling, Fred Johansson, Alexander Larsson, Anton Ewald, Lovisa Bengtsson, Joanna Perera, Rachelle Larsson, Nils Reinholtz. Premiär 14 september. Läs mer