Hailey Bieber besökte Matilda Djerfs pop up-butik i New York City

Supermodellens ord: ”Ängel” • E-handelsbolaget en kassoko

Publicerad 2023-09-03

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

Influencern Matilda Djerfs pop up-butik i New York City fick celebert besök i helgen.

Supermodellen Hailey Bieber sågs titta runt inne i butiken i sällskap av Djerf.

Svenska influencern Matilda Djerf, 26, har tidigare haft en pop up-butik på Långholmen i Stockholm – nu prövar hon lyckan i USA.

Under torsdagen öppnade Djerf en klädesbutik i New York City där hon fick besök av supermodellen Hailey Bieber, 26.

Medieprofilen Daniel Redgert, 32, har på Instagram lagt upp bilder från Biebers besök.

”Hailey Bieber arriving to the Djerf avenue store”, skriver Redgert.

Modellens ord: ”Ängel”

På ett klipp syns modellen gå runt i lokalen med ett svart linne i handen. Bredvid henne går Matilda Djerf.

Hailey Bieber har själv lagt ut ett klipp från butiken där hon skriver:

”Came to see angel Matilda Djerfs pop in NYC”, följt av en hjärt-emoji.

Modellen är gift med världsartisten Justin Bieber, 29, sedan 2018.

expand-left helskärm Hailey Bieber och Matilda Djerf i butiken.

Bolaget en stor kassako

E-handelsföretaget ”Djerf Avenue” grundades 2019 och har snabbt blivit en stor kassako.

Djerf grundade bolaget tillsammans med pojkvännen Rasmus Johansson.

Han har tidigare uppgett för sajten Breakit att de förväntade sig en omsättning på över 350 miljoner kronor för år 2022.

expand-left helskärm Bieber anländer till svenska influencerns butik.