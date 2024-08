Kesha tog bort Diddys namn ur låten – efter anklagelserna

Publicerad 2023-11-21

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

”Wake up in the morning feeling like P Diddy”

Så inleds vanligtvis Keshas superhit ”Tik tok”.

Men nu sätter artisten ned foten – efter de grova anklagelserna mot P Diddy.

Kesha, 36, visar sitt stöd för de kvinnor som har vittnat om världsstjärnan Diddys, 54, påstådda övergrepp och våld.

Under en konsert i helgen skrotade ”Kesha” Rose Sebert, rapparens namn från sin stora hitlåt, skriver Entertainment Tonight.

”Wake up in the morning feeling like P. Diddy” blev i stället ”Wake up in the morning feeling just like me”.

expand-left helskärm Kesha.

Anklagelser mot P Diddy

Diddy, som egentligen heter Sean Combs stämdes av exflickvännen och artisten Casandra ”Cassie” Ventura, 37, för att ha utsatt henne för övergrepp i över tio år.

Diddy ska bland annat ha tvingat henne att ha sex med prostituerade medan han filmade. Han ska också ha misshandlat henne och tvingat henne ta droger.

Exparet träffades 2005, när Cassie var 19 år gammal. Diddy gav ut hennes debutalbum på sitt skivbolag året därpå.

expand-left helskärm Cassie och Diddy tillsammans 2018.

Flera kvinnor vittnar

Efter Cassies uttalande har fler kvinnor vittnat om våld och övergrepp.

Diddy har nekat anklagelserna och under helgen nådde Cassie och Diddy en uppgörelse. Några detaljer kring uppgörelsen är dock inte kända.