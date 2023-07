Py Bäckman: Stefan Nilsson skickade musik till mig två dagar innan han dog

Artisten om att fylla 75 år ● Vännen som dog i ALS ● Kuppen i Mello: ”Fuck you all”

Musikern Py Bäckman skickade en text för att trösta vännen och kompositören Stefan Nilsson som var svårt sjuk i ALS.

Då tonsatte han den och lät dottern sjunga in den.

– Två dagar innan han dog så skickade han en ny sång som han precis hade gjort klart.

Py Bäckman har varit rockstjärna i Raj Montana Band och hon tillhörde inventariet på Café Opera på 1980-talet när typer som Johannes Brost och Mats Ronander hängde där.

I dagarna fyllde Py Bäckman 75 år och har lagt hela festbiten bakom sig. Hon bor permanent i sin före detta sommarstuga i Stavsnäs och ska fira födelsedagen på närbelägna Sandhamns värdshus.

helskärm Py Bäckman.

”Att fylla 75 känns så overkligt”

Själva åldrandet tycker hon inte om, men hon har inga planer på att slå sig till ro.

– Att fylla 75 känns så overkligt. Det kan väl andra få bli, men inte jag. Men jag jobbar oförtrutet vidare. Jag koncentrerar mig på att skriva musik. Men det blir inget festande längre, det har jag inte tid med. Jag koncentrerar mig på vad som är lustfyllt, att göra något skapande.

Här kommer Py Bäckman in på musikern och vännen Stefan Nilsson som nyligen gick bort i ALS.

– Två dagar innan han dog så skickade han en ny sång till mig som han precis hade gjort klart. Han hade gjort musik till en av mina texter, är inte det fantastiskt?

– Fast han var så sjuk så jobbade han in i det sista. Jag hade skickat en positiv text till honom som skulle trösta. Då tonsätter han den och låter sin dotter Jossan sjunga in den. Han skrev ”vad tycker du om det här?”. Då spelade han dessutom fortfarande som en gud.

helskärm Musikern Stefan Nilsson gick nyligen bort i ALS. Hans sista tid skildrades i en dokumentär på SVT.

Saknaden efter Stefan Nilsson

Py Bäckman förklarar att hon blev tagen av Stefan Nilssons driv och vilja.

– Det är så stort så det är inte klokt. Samtidigt är det så sorgligt. Det är oroligt vilken kapacitet den mannen hade. Han hade ett sådant driv och lust att skapa musik ända in i döden. Jag kommer verkligen att sakna honom.

– Det är en nackdel att bli så pass gammal som jag är, folk börjar falla ifrån så man får försöka hålla sig kvar. Men nu står man ju på kö själv.

helskärm Py Bäckman.

Skrev ”Gabriellas sång” tillsammans

Stefan Nilsson och Py Bäckman skrev bland annat ”Gabriellas sång” tillsammans till filmen ”Så som i himmelen”. Hon minns samarbetet med glädje.

– Det är alltid lustfyllt att arbeta med en stor kompositör som är lyhörd och begåvad och inkännande. När vi gjorde den låten så kände vi att den hade potential. Filmen var ju som en enda lång video för sången för den var ju höjdpunkten i filmen. Det var den som dirigenten skrev till Helen Sjöholms karaktär för att ingjuta mod i henne så det var fantastiskt stort.

helskärm Py Bäckman.

Kuppen i Mello: ”Fuck you all”

I år är det 35 år sedan Tommy Körberg vann Melodifestivalen med ”Stad i ljus”, en låt som också textmässigt är signerad Py Bäckman. Men vid den tidpunkten kände hon att hon inte stod högt i kurs i branschen, något som gjorde att hon skickade in ”Stad i ljus” under pseudonym.

– Tajmingen var inte den bästa, jag kände att jag fick kalla handen av branschen så jag skickade in den anonymt annars skulle den inte ha kommit någon vart. Pseudonymen var Laykaf Ap, baklänges betyder det i mitt huvud ”Peace and fuck you all”. Det är inte så uppenbart, men det skulle inte vara det heller, säger Py Bäckman ock skrattar.

helskärm Py Bäckman, Tommy Körberg och Amanda Waring efter segern i Melodifestivalen 1988.

Okända systern dog oväntat

Under pandemin bestämde sig Py Bäckman för att försöka ta reda på vem hennes pappa var och gick med i en släktforskningssajt. Där blev det napp. Hon matchade bland annat med en okänd syster som hade samma pappa.

– Jag kände direkt något slags släktskap. Nu har hon varit här och hälsat på flera gånger med sin kille och jag har hälsat på henne, förklarade Py Bäckman i Aftonbladet i maj 2021.

Tyvärr dog systern mycket oväntat härom året.

– Hon blev plötsligt sjuk och hade ont i ryggen. Hon försökte få hjälp, men blev bara skickad till en naprapat. Det var spridd lungcancer och hon var borta på en månad. Det är bedrövligt, men jag försöker tänka att det var tur att jag hann träffa henne för hon var en fantastiskt rolig person.

– Något jag har lärt mig av det här är att man ska vara glad för varje dag som man lever. Man vet aldrig vad som händer så ta vara på livet och ta inte något för givet överhuvudtaget.

helskärm Py Bäckman.