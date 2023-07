Maja Nilsson Lindelöf berättar om psykisk sjukdom i stället för lyxliv

Namn: Maja Nilsson Lindelöf

Ålder: 29

Bor: Manchester

Yrke: Influenser

Aktuell: Rekordmånga följare på Instagram och hustru till landslagsspelaren i fotboll, Victor Nilsson Lindelöf

Tidigare medverkan i Sommar: Debutant

check Snabbguide:

Skrytkvot:

Skvallervärde:

Känslostyrka:

Humornivå:

Åh-fan-faktor:

check Första meningen: Jag och mamma hade inte pratat på länge.

check Sista meningen: Lite för enkelt.

check 3 typiska låtval

Handens Fem Fingrar - Peter Lemarc

I Won't Crumble With You If You Fall - Tom Jones

Jag Blev Jag - Jens Hult