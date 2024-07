David Lindgren avslöjar: Har skickat in låt till Melodifestivalen

”Vore kul att tävla med den”

Uppdaterad 2023-10-03 | Publicerad 2023-09-30

Han är aktuell med boyband-showen ”Larger than life”.

Får David Lindgren som han vill kommer det toppas med Mello nästa år.

– Jag har faktiskt skrivit en svensk ballad, och vi får se om den kommer med.

Du är aktuell med boyband-showen ”Larger than life” på Hamburger Börs tillsammans med Boris René, Greg Curtis, Erik Segerstedt och Mattias Andréasson, berätta?

– Det är verkligen ett drömgig, både när det kommer till kollegorna och själva showen. Allt började med att Mikael Gordon Solfors som är producent ringde mig och sa att han var sugen på att göra en boyband-show. Jag sa direkt ”vi kör”. Då hade jag själv gått med idéen ganska länge och även pitchat in den för något år sedan, men då var inte riktigt timingen rätt.

Vad har du för relation till pojkband?

– Boy band är en stor anledning till att jag började med sång och dans som liten. Jag har alltid varit ”den där boyband-killen”. De första jag hade på väggarna var New Kids on the Block. Jag har faktiskt en bild där man ser att väggarna är helt täckta av dem.

– I högstadiet kom en period då det var mycket Boyzone och sedan kom Backstreet Boys. Men jag dansade nästan bara till ’NSync. Men samtidigt har Westlife och Take That också funnits där eftersom jag egentligen är en balladkille. Jag älskar verkligen ballader.

Mello-avslöjandet: Skrivit en ballad

Med allt det här sagt känns det inte som du har behövt plugga så mycket text?

– Nej. Det var det första jag sa, att det här är första gången jag faktiskt inte behöver plugga text.

Du är både artist och programledare, vilken roll ligger dig närmast?

– Jag brukar numera titulera mig som entertainer. Men det är väldigt roligt att vara artist igen och programledarjobben har gjort att jag vuxit i mitt artisteri. Jag har blivit mer avslappnad och följer mina impulser när jag ska prata inför publik och säga något som inte står i manus. Men det är nog en självförtroendegrej. Jag har alltid haft de impulserna i skallen, men bromsat mig själv.

Du har ju tävlat i Mello, känns det lockande att ställa upp igen?

– Ja, det gör det faktiskt. När jag tävlade förut fick jag alltid frågan om jag hade skrivit något själv, men kände inte att jag hade något att berätta. Men för två år sedan började jag skriva musik och nu har jag nästan ett helt album på svenska som ligger och väntar.

– Det kommer en jullåt och jag har faktiskt skrivit en svensk ballad till Mello. Vi får se om den kommer med, men det skulle vara kul att få tävla med den och presentera mitt nya sound.

Om TV4:s beslut: Bara glada minnen

På tal om vårprojekt kom nyligen beskedet att ”Let’s dance” läggs på is, hur känns det?

– Jag har haft svinroligt där och det har varit tre fantastiska år. Det är bara glada minnen. Men mitt kontrakt som var på tre år hade gått ut så jag visste ändå inte om jag skulle ha fortsätta.

Det är fredag idag, hur ser det ultimata fredagsmyset ut hos familjen Lindgren?

– Det beror på vilken säsong det är. Men vi gillar att grilla kyckling eller lax. Vi gillar också klassiska tacos, det är härligt och barnen gillar det. Jag tycker också det är väldigt gott att baka egen pizza. Då kör jag på Tareq Taylors recept och gör degen två-tre dagar innan så den får stå till sig.

