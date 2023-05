Mejla Ida Söderberg

Just nu tror jag inte på ett enda par

Ida Söderberg om ”Gift vid första ögonkastet”

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Inte ens när experter har varit inblandade är det säkert att attraktionen slår ner.

Aj, aj, varningsklockorna klämtar minst sagt under parens kärleksresor.

Agust och Caroline är i medeltidsstaden (jaja, och sommaridyllen) Söderköping, Arvid och Ida lever loppan på lyxigare spa-hotell, Fredrik och Stina åker till natursköna Åland och äter utomhusmiddagar under stjärnorna. Vi har alla olika preferenser men jag undrar ändå om chans för romans är större för de två senare som blivit placerade i närmast klichéartade lust- och liggmiljöer.

Lina och Alex tvingades stanna hemma då hon blivit sjuk. Kanske har de kommit varandra närmast av paren just därför. När någon är sjuk sipprar de riktiga personligheterna igenom, också hos den som tar omhand. Finns empatin där? Alex verkar vara fast besluten om att stanna när det skaver.

helskärm Lina och Alex tvingas stanna hemma från bröllopsresan när Lina blir sjuk.

Hur som helst, Agust lever laglöst och pinnar rakt igenom en avspärrning i småstaden och det gör Caroline uppretad. Så gör man ju inte.

”Man får faktiskt inte gå över avspärrningar”, säger Caroline och jag hör min egen röst. Där är jag. Paragrafryttaren. Väntar på grön gubbe i godan ro, när alla andra rusar till det festliga på andra sidan gatan.

Hon tar upp det med honom, att det inte är så kul att känna sig som den tjatiga morsan som behöver säga till.

Nej, så var inte hon.

Låt helt enkelt bli att uppfostra din partner.

Du, som i alla som läser, kan inte förvänta dig att den du lever med ska bete sig enligt dina förväntningar, eller ha samma referensram.

En gång sa en kille att jag inte borde ha tröjan instoppad i byxorna. Ursäkta? Det blev givetvis ingenting av den romansen. Det är inte direkt jämförbart, men om du vill göra om den du dejtar är det gissningsvis inte rätt person.

helskärm Agust hoppar över en avspärrning.

En duo jag har svårare att relatera till är Arvid och Ida. Men par som spelar pingis ihop, kanske blir gamla ihop.

Du är ju en frukost i sig, säger Ida när hon serverar en sådan till Arvid. Jag är alltid glad som en solstråle, säger Arvid och Ida kontrar med att ja, under förutsättningen att du får lägga dig innan tio.

Han behöver minsann sina timmar. Early bird gets the worm, kanske han skulle kunna slänga ur sig. Min gissning är att Ida har hög energi dygnet runt. Ständigt redo för äventyr. Sova? If you snooze you loose. En liten grej kan tyckas, men är du kvällsmänniska kan det här eviga tjatandet om att den andra ”är trött” vara en total attraktionsdödare. Lev lite, torrboll, vill man kanske vråla. Men skulle aldrig, för det var ju det där med att uppfostra sin partner.

helskärm Ida serverar frukost på sängen till Arvid.

Stina säger att allt går så snabbt. Men gör det verkligen det?

Det är en hel del långsamma samtal, en hel del trevande, en hel del tystnad (som känns stel, men påstås vara tvärtom) och en hel del sökande efter klicket.

Som konstaterats, inte ens när experter varit inblandade är det säkert att attraktionen slår ner.

Kärlek kanske, men hur långt räcker det?

Just nu tror jag inte på ett par.