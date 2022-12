Valentino Demina sätter plus på livet

Livet blir bara roligare och roligare, enligt Valentino Demina.

Men kärleken sprudlar inte för hans del – i alla fall inte just nu.

– Allt kan inte vara perfekt, säger han.

Valentino Demina var med i höstens säsong av Robinson. Där fick han både ris och ros.

Aftonbladet bad honom sätta plus på livet.

Kärleken

– Jag är singel, så skulle väl vilja påstå att det är två och ett halvt plus.

Om du måste välja ett helt nummer?

– Okej då rundar jag uppåt. En trea. Kärlekslivet rullar på. Jag trivs som singel.

Är du sugen på att träffa någon?

– Om den rätta kommer så absolut. Jag är inte låst för det, jag är öppen.

Ekonomin

– Det ser bra ut. Fem plus. Eller, du kan sätta en ödmjuk fyra. Pengar är inte allt här i livet.

Du har så det räcker?

– Jag har så det räcker och bli över. Man är tacksam för det. Men man har fått jobba för det.

Karriären

– Där sätter jag en femma. Baserat på att jag gör det jag tycker är kul. Det blev en femma för ungefär ett och ett halvt år sedan. Då startade jag mitt företag. Det är inte officiellt än vad vi kommer att lansera, men det handlar om self care.

Framtiden

– Jag tror på mig själv. Jag tror att framtiden blir vad man gör det till och att universum har en plan. Och många bra saker i följd efter varandra landar ofta i en ljus framtid. Sedan har jag min dotter som växer och det blir bara roligare och roligare.

Hälsan

– Haha. Ja hälsan just nu, as we speak, med tanke på att jag håller på och springer det här ”ultramaratonet”, ligger på en stabil fyra. Jag är i toppform både psykiskt och fysiskt, men det kan allt bli bättre.

Musikhjälpen

Med ultramaraton syftar Valentino Demina på att han just nu springer från Stockholm till Göteborg för Musikhjälpen, till förmån för barn på flykt från krig.

– Jag gör det för barnen. Hade de fått sätta plus på livet hade det förmodligen varit noll på allt.