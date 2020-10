80-talsbandet gör comeback

Så ser Alien-stjärnorna ut idag

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 01 oktober 2020 kl. 13.32

Foto: TORBJÖRN EKEBACKE Aliens originaluppsättning 1988. Stående från vänster Toby Tarrach, Jimmy Wandroph, Ken Sandin och Tony Borg. Sittande Jim Jidhed.

Pudelfrisyrerna är borta – men det är bara sångaren Jim Jidhed som helt skippat lockarna när Alien gör comeback.

Svenska 80-talsrockarna – som hade en jättehit med ”Only one woman” 1988 – har återförenats för att släppa ett nytt album som kommer senare i höst.

34 år efter att Alien släppte sitt första album har tre av originalmedlemmarna återförenats för att släppa ny musik. I slutet av oktober kommer albumet, bandets sjätte, med 11 nyskrivna hårdrockslåtar.

Foto: Anders Fastader Alien 2020, från vänster Tony Borg, Jim Jidhed, Toby Tarrach

Efter albumdebuten 1986 fick Alien sitt stora genombrott med powerballaden ”Only one woman” som toppade listorna 1988. Sångaren och frontmannen Jim Jidhed, 57, satsade också solo med framgångar i Melodifestivalen 1991 där han tävlade mot Carola, slutade på en tredjeplats och fick en radiohot med låten ”Kommer du ihåg mig”. Han var också tillbaka i tävlingen 1997 med låten ”Charlie”.

Foto: ANDERS DEROS Jim Jidhed i Melodifestivalen 1997

Foto: PER-OLOF SÄNNÅS Jim Jidhed 1991 när han hade en solohit med ”Kommer du ihåg mig”

Under sin storhetstid i slutet av 80-talet och början av 90-talet personifierade Alien den fönade pudelrockfrisyren. Men när Jim Jidhed på sång, Tony Borg på gitarr och Toby Tarrach på trummor nu återförenas har de klassiska frisyrerna tonats ner, även om inte lockarna helt har kapats.

Albumet ”Into the future” släpps 27 oktober och samma dag kommer också första singeln från plattan ”What are we fighting for”.

Foto: TORBJÖRN EKEBACKE Hårdrocksfrisyrernas storhetstid. Alien 1988. Stående från vänster: Toby Tarrach, Tony Borg, Ken Sandin. Sittande: Jimmy Wandroph, Jim Jidhed.

