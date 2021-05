Lady Gaga talar ut om övergreppen: blev gravid

Publicerad: 22 maj 2021 kl. 09.40

Uppdaterad: 22 maj 2021 kl. 10.12

Lady Gaga har tidigare berättat om övergreppen som hon utsattes för som 19-åring.

Nu öppnar hon upp sig i Oprahs ”In the me you can’t see” om graviditeten och PTSD:n som följde.

– Först kände jag en stark smärta, sedan kände jag mig bedövad och sedan var jag sjuk i veckor, säger hon.

Lady Gaga, 35, har tidigare berättat om övergreppen som hon utsattes för som 19-åring. Nu öppnar hon upp sig i Oprah Winfrey och prins Harrys nya dokumentärserie ”In the me you can’t see” om smärtan och graviditeten efter våldtäkten.

I intervjun berättar hon att en musikproducent sagt åt henne att ta av sig kläderna, och hotat med att ”bränna all hennes musik”.

– Och de slutade inte, de slutade inte fråga mig. Jag frös och... jag kommer inte ihåg, säger hon i programmet.

– Personen som våldtog mig gjorde mig gravid.

Gaga säger att hon inte vill berätta vem musikproducenten är, eftersom hon ”aldrig vill möta den personen igen”. Hon fick PTSD av våldtäkten och ett ”psykotiskt sammanbrott”, berättar hon.

– Först kände jag en stark smärta, sedan kände jag mig bedövad och sedan var jag sjuk i flera veckor efter. Jag insåg att det var samma smärta som jag kände när personen som våldtog mig lämnade mig gravid i mina föräldrars hus, jag kräktes och blev sjuk.

Har magnetröntgats

Popstjärnan säger att hennes kropp aldrig kommer att glömma smärtan efter övergreppet, och att det förändrat henne som person.

– När jag får ont är det samma smärta som jag upplevde efter våldtäkten. Jag har magnetröntgats så många gånger, men de hittar ingenting.

Att hon öppnar upp sig ser hon som en del i läkandet, och säger att hon vill hjälpa andra som varit med om övergrepp.

– Jag försöker ge tillbaka genom att dela upplevelsen, istället för att stänga den inne eller låtsas som ingenting. Även om jag har sex fantastiska månader, så krävs det bara att jag blir triggad en gång för att må dåligt igen. Och när jag säger må dåligt, då menar jag att jag vill dö, och jag funderar på om jag kommer att dö, säger hon i tv-programmet.

Första gången Gaga berättade om övergreppen var i en intervju med radioprofilen Howard Stern 2014, eftersom händelserna inspirerat henne att skriva låten ”Swine”. I en tidigare intervju med Oprah Winfrey berättade sångerskan om sin PTSD.

– Jag har aldrig hanterat det, och helt plötsligt började jag uppleva en otroligt intensiv smärta i hela min kropp, som smärtan jag kände efter att jag blev våldtagen, sa hon då.

