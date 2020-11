Jeremih låg på intensiven med corona – återhämtar sig nu

Artisten kämpade tidigare för sitt liv

Av: Natalie Demirian

Publicerad: 24 november 2020 kl. 20.51

Jeremih låg i respirator på intensiven och kämpade för sitt liv efter att ha drabbats av covid-19.

Nu har han förflyttas till ett vanligt sjukhusrum och återhämtar sig.

”Nu börjar det riktiga läkandet”, säger en talesperson till Billboard.

Foto: Jeff Christensen / TT NYHETSBYR≈N Artisten Jeremih återhämtar sig från corona, efter att tidigare ha kämpat för sitt liv.

Det var förra veckan som TMZ rapporterade att den amerikanske artisten Jeremih Felton, 33, mer känd under artistnamnet Jeremih, kämpade för sitt liv och att hans tillstånd nyligen blev sämre, något Aftonbladet tidigare skrivit om.

Nu uppger en talesperson för Jeremihs familj i ett uttalande att han är utskriven från intensivvårdsavdelningen, skriver Billboard.

”Han kommer att tillbringa resten av sin återhämtningsperiod i ett vanligt sjukhusrum. Nu börjar det riktiga läkandet. Tack för alla era fortsatta böner och lyckönskningar.”

50 Cent bad om böner

Artister som 50 Cent, Chance the Rapper och Big Sean har tidigare bett sina sociala medier-följare att be för att Jeremih ska återhämta sig.

Jeremih slog igenom som artist med debutalbumet ”Jeremih” 2009. Några av hans hitlåtar inkluderar ”Imma star (Everywhere we are)”, ”Birthday sex”, ”Oui”, ”Planez”, ”Down on me” och ”Don’t tell’ em”. Bara på Spotify har många av hans låtar flera hundra miljoner lyssningar.

Foto: AP Artisten 50 cent är en av flera stjärnor som önskat att folk ska be för Jeremih.

