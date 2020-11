Mel Brooks-stjärnan Carol Arthur död

Var gift med Dom DeLuise – blev 85 år

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 03 november 2020 kl. 15.58

Foto: AP Carol Arthur i ”Det våras för sheriffen” till vänster.

Skådespelaren Carol Arthur är död.

Stjärnan som diagnostiserades med Alzheimers sjukdom 2009 blev känd genom flera av Mel brooks ”Det våras för...”-filmer.

– Hon var en livslång vän och hon kommer att saknas, säger regissören i ett uttalande enligt Hollywood Reporter.

Carol Arthur somnade in under söndagen på ett äldreboende som speciellt riktar sig till personer som arbetat inom film- och tv-industrin i Hollywood, Motion picture & television country house and hospital, uppger Hollywood Reporter. Hon hade bott där sedan 2015 efter att 2009 diagnostiserats med Alzheimers sjukdom.

Carol Arthur är kanske mest igenkänd för sin roll i Mel Brooks film från 1974, ”Det våras för sheriffen” och hon medverkade också i ytterligare tre parodier av humorregissören, ”Det våras för stumfilmen”, ”Robin Hood – karlar i trikåer” och ”Dracula – död men lycklig”.

Hon sörjs nu av regissören Mel Brooks, 94, som beskriver henne som en vän för livet:

– Hon var en livslång vän och hon kommer att saknas, säger han i ett uttalande.

Carol Arthur spelade också med i flera filmer tillsammans med sin make, Hollywood-stjärnan Dom DeLuise som dog 2009, 75 år gammal. Förutom två av Mel Brooks-filmerna spelade paret också med i mindre kända filmer som ”Hot stuff” från 1979, ”The princess and the dwarf” från 1989 och ”the good bad guy” från 1997.

Paret fick tre söner, Peter, David och Michael som alla arbetar som skådespelare. Carol Arthur blev 85 år gammal.

