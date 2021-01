Efter tuffa året: Elin Härkönens nya tv-jobb

Tävlar i TV4:s nya realityshow – efter att exet sparkats från kanalen: ”Kunde inte bli mer nedbruten än vad jag redan var”

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 11 januari 2021 kl. 09.26

Foto: SHIMODA MEDIA Elin Härkönen.

Hon skymtar förbi i trailern som TV4 lagt ut på sin sajt.

Nu bekräftar Elin Härkönen för Aftonbladet att hon är med i nya realityserien ”Elitstyrkans hemligheter Sverige”.

– Mitt i det kaos som jag befann mig i då så var det skönt att ha nåt att fokusera på, säger hon.

Fyra före detta elitsoldater utmanar 18 svenska kvinnor och män i de prövningar som elitförband tvingas ta sig igenom och pressar dem till bristningsgränsen både fysiskt och psykiskt. Det är förutsättningarna för TV4:s nya realityserie ”Elitstyrkans hemligheter Sverige”.

Kanalen har ännu inte gått ut med någon information om deltagarna, men i trailern, som TV4 lagt upp på sin sajt, skymtar ett bekant ansikte förbi: tränings- och livsstilsprofilen Elin Härkönen, 26.

Foto: TV4 Elin Härkönen skymtar förbi i trailern till TV4:s nya realityserie ”Elitstyrkans hemligheter Sverige” som lagts ut på kanalens sajt

Nu bekräftar hon för Aftonbladet att hon ska vara med i realityserien.

– Många av mina följare har också sett det och skrivit till mig och frågat om det, men jag har inte fått säga nånting, säger hon med ett skratt.

Hon fick frågan från TV4 i somras, bara en månad efter att kanalen sparkat hennes dåvarande pojkvän Paolo Roberto, 51, från ”Farmen” och andra program på grund av att han erkänt sexköp.

– Jag mådde inte jättebra då kan man säga. Men mitt i det kaos som jag befann mig i så var det skönt att ha nåt att fokusera på. Jag har ju alltid haft det förut, en tävling inplanerad att sikta mot, så det var skönt att ha ett mål, säger Elin Härkönen som är tidigare elitryttare.

I grenen voltige, gymnastik på hästryggen blev hon både svensk och nordisk mästare som junior innan hon föll från hästryggen och bröt nacken. Men hon lyckades kämpa sig tillbaka och tog 2017 och 2018 hem EM-guld i en annan gren, obstacle course racing, hinderbana till häst.

”Kunde inte bli mer nedbruten”

Foto: Jakob Dahlström / TV4 Elin Härkönen i TV4:s nya serie ”Elitstyrkans hemligheter Sverige”

Inför TV4-inspelningen fick hon gå igenom såväl psykologtester som fysiska tester. Inspelningen ägde rum på Gotland under tio dagar i månadsskiftet september oktober.

– Programmet är inspirerat av elitstyrkan, målet för dem var att bryta ner oss psykiskt och fysiskt. De hade handplockat oss, personer som de trodde skulle klara av påfrestningarna. Jag kände nånstans att jag kan inte bli mer nedbruten än vad jag redan var, säger hon.

Hon beskriver sommaren som psykiskt påfrestande, efter uppbrottet från Paolo Roberto.

– Jag var kanske inte mitt starkaste mentalt, men nånstans fick jag styrka av allt som hände. Jag kände att har jag tagit mig igenom det här så kan jag ta mig igenom ännu en utmaning. Bring it on, nu när jag ändå håller på.

På din blogg har du beskrivit 2020 som året då du gick igenom en av dina tuffaste livskriser. Hur mår du idag?

– Jag skrev det i november. Då hade jag kommit hem från den här inspelningen. Jag får inte berätta hur det gick, men alla prövningar de gjorde med oss, de bröt ner oss. När man redan är ganska nedbruten att då bli ännu mer nedbruten... Det var som flera hundra psykologtimmar under de här dagarna så det var otroligt mycket att processa när man kom hem. Jag kände att jag måste ta tag i de sakerna. Jag är inte en sån som ger upp och nu tycker jag att jag har tagit mig igenom den svackan.

Fyrdubblat antalet följare

Vad har du för förhoppningar när det gäller 2021?

– Jag släpper mina träningskläder äntligen om två veckor och jag hoppas att ”Elitstyrkans hemligheter” kanske gör att jag får göra ännu mer tv. Och så hoppas jag kunna nå ut till ännu fler människor och inspirera dem och hjälpa människor att må bra.

I början av 2020 hade Elin Härkönen omkring 15 000 följare på Instagram, nu når hennes konto Breakitandyouwillmakeit över 87 000 personer.

Det är väl ändå en positiv sak som hände 2020?

– Ja, det är jag jättetacksam för, för jag vill nå ut. Det är min passion att hjälpa så många som möjligt.

”Elitstyrkans hemligheter Sverige” baseras på det brittiska formatet ”SAS who dares wins” som tidigare har sänts på SVT under namnet ”Elitstyrkans hemligheter”.

TV4 väntas presentera de svenska deltagarna under måndagen och det första avsnittet har premiär på systerkanalen C more 24 januari.

