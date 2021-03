Melodifestivalen SCHLAGERN PRESENTERAS AV

Paul Rey sjuk – riskerar missa Andra chansen

Tvingas ställa in repetitioner: Feber och frossa ● Så blir reservplanen

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 03 mars 2021 kl. 11.33

Uppdaterad: 03 mars 2021 kl. 12.04

NÖJE

Paul Rey riskerar att missa Andra chansen.

SVT tvingas nu lägga upp en reservplan efter att den populära artisten drabbats av akut magsjuka.

– Vi vet inte om det över huvud taget är läge att kunna genomföra en livesändning på lördag, säger hans presskontakt Camilla Bjering von Zweigbergk.

På lördag ska Paul Rey, 28, möta Frida Green, 28, i en duell om en plats i Melodifestivalens final.

Men nu står det klart att Rey riskerar att missa tv-sändningen på lördag efter att han blivit akut magsjuk.

Repetitioner inställda

Den planerade inspelningen av nya artistpresentationer under onsdagen har redan fått ställas in. Paul Rey kommer även att missa torsdagens repetitioner i Annexet.

– I morgon är helt uteslutet. Vi behöver mer tidsmarginal för att försäkra oss om att han är frisk av hänsyn till andra. Man vill inte ta några som helst risker för produktionen eller andra artister, säger Camilla Bjering von Zweigbergk på Paul Reys skivbolag Warner music.

Foto: Lotte Fernvall Paul Rey på Melodifestivalens scen under den första deltävlingen där han tog sig vidare till Andra chansen.

– Möjligen skulle han kunna vara på plats på fredag. Kanske lördag. Kanske inte alls. Det går inte att svara på i dagsläget. Allt beror på hur det utvecklar sig.

Enligt uppgifter till Aftonbladet har Paul Rey haft frossa och feber och knappt kunnat sova sedan han insjuknade under tisdagen. Han vilar just nu i hemmet i Malmö. Men enligt Camilla Bjering von Zweigbergk finns det inget som tyder på att han drabbats av covid-19.

– Nej, det verkar vara en magsjuka, hans fru har haft det tidigare och hon har också testats för covid. Men det är klart att såna tester också görs.

Reservplanen: ingen ersättare

Nu tvingas SVT lägga upp en reservplan för hur Andra chansen ska kunna genomföras om Paul Rey inte är tillräckligt frisk för att kunna stå på scenen på lördag. Det kommer inte att plockas in någon reservsångare på scenen.

Om han är för sjuk för att medverka kommer istället Paul Reys framträdande från deltävlingen att sändas i duellen mot Frida Green.

– Vi vet inte om det över huvud taget är läge att kunna genomföra en livesändning på lördag. Men om det inte skulle gå så är det inte lika hemskt som om han inte hade kunnat göra det förra gången. För nu finns det ju ett framträdande, säger Camilla Bjering von Zweigbergk.

– Jag försäkrade mig om det igår att det är det som kommer att användas i så fall. Det känns som en trygghet.

FAKTA Duellerna i Andra chansen DUELL 1

Alvaro Estrella - ”Baila Baila”

Lillasyster - ”Pretender” DUELL 2

Paul Rey - ”The missing piece”

Frida Green - ”The Silence” DUELL 3

Eva Rydberg & Ewa Roos - ”Rena rama ding dong”

Clara Klingenström - ”Behöver inte dig” DUELL 4

Klara Hammarström - ”Beat of Broken Hearts”

Efraim Leo - ”Best of me” LÄS MER

SVT: Karenstid på 48 timmar

Melodifestivalens tävlingsproducent Karin Gunnarsson bekräftar att de nåtts av beskedet att Paul Rey blivit sjuk.

– En sjuk person får självklart under inga omständigheter vistas på Annexet. När det gäller magsjuka så har vi en karenstid på 48 timmar från det att man är symptomfri, säger hon.

– Om Paul inte har möjlighet att närvara under Andra chansen så kommer det material vi bandat från hans uppträdande under deltävlingen att spelas upp. Vi hoppas så klart att Paul hinner tillfriskna och håller en kontinuerlig kontakt med honom.

