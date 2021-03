Churchills marockanska raritet såld – av Angelia Jolie

Av: TT

Publicerad: 01 mars 2021 kl. 23.35

Foto: Frank Augstein/AP/TT Oljemålningen ”Tower of the Koutoubia Mosque” av Winston Churchill såldes i London på måndagskvällen.

En tavla av en moské i Marrakesh målad av Winston Churchill har gått under klubban för sju miljoner pund (drygt 82 miljoner kronor) i London.

Oljemålningen ”Tower of the Koutoubia Mosque” från 1943 är den enda tavlan som Churchill målade under andra världskriget. Han gav den sedan till USA:s president Franklin D Roosevelt som födelsedagspresent.

Säljare var den amerikanska skådespelaren Angelina Jolie. Auktionsfirman Christie’s hade beräknat priset till 1,5–2,5 miljoner pund, men den bedömningen kom på skam efter måndagskvällens intensiva budgivning.

Christie’s kallar tavlan "Churchills viktigaste verk".

Den brittiske premiärministern var en passionerad landskapsmålare. Han älskade ljuset i Marocko och reste dit sex gånger under 23 år. Marrakesh var hans favoritplats.

Ytterligare två målningar av den store britten (1874–1965) auktionerades bort. Totalt inbringade Churchills tavlor 9,4 miljoner pund.

Foto: Michael Sohn / AP TT NYHETSBYRÅN Angelina Jolie sålde tavlan.

