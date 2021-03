Amazon Prime Video satsar i Sverige

Vad: Amazon Prime Video är en strömningstjänst och en del av företaget Amazon.

Aktuellt: Nylansering i Sverige och resten av Norden den 1 mars, med lokala gränssnitt, fler svenska undertexter och anpassat innehåll.

Redan på tjänsten: "Borats nästa film", "Fleabag", "Little fires everywhere", "One night in Miami", "The boys", "Star trek: Picard".

Kommande: Filmerna "En prins i New York 2" med Eddie Murphy, "Tom Clancys without remorse" och "The Mauritanian" med Jodie Foster och Benedict Cumberbatch samt nya säsonger av "The grand tour" och "Modern love".