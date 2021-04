Bay City Rollers-stjärnan Les McKeown är död

Frontmannen i bandet blev 65 år gammal

Publicerad: 22 april 2021 kl. 17.41

Uppdaterad: 22 april 2021 kl. 18.06

Foto: Roland Rosenbauer/WIKIPEDIA Les McKeown.

Les McKeown från Bay City Rollers är död.

Artisten blev 65 år gammal.

Dödsfallet kom plötsligt, står det på hans officiella Facebooksida.

Sångaren Les McKeown var frontman i den skotska popgruppen Bay City Rollers under deras mest framgångsrika period på 70-talet.

Hans barn och fru har skrivit ett uttalande om dödsfallet på hans Facebooksida.

”Det är med stor sorg vi meddelar att vår älskade make och pappa Leslie Richard McKeown har dött. Leslie dog plötsligt i hemmet tisdagen den 20 april. Vi planerar nu för hans begravning och ber om hänsyn efter chocken av vår stora förlust. Tack.”

Stora hits

Bland Bay City Rollers största hits finns låtar som ”Bye bye baby”, ”Saturday night” och ”I only wanna be with you”.

Under deras framgångsår sålde bandet fler än 120 miljoner album, har BBC tidigare skrivit.

Les McKeown blev 65 år gammal.

Foto: LASSE ALLARD Bay City Rollers i Stockholm 1975. Les McKeown, Alan Longmuir, Stuart Wood, Derek Longmuir och Eric Faulkner.

