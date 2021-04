PH-skandalen kan bli mångmiljonfiasko för Nent

”Paradise hotel” en kassako – krisexpert tippar att programmet läggs ner

Publicerad: 22 april 2021 kl. 10.17

Uppdaterad: 22 april 2021 kl. 11.14

Tv-bolaget Nent riskerar att förlora mångmiljonbelopp efter övergreppsanklagelserna i ”Paradise hotel”.

Varje avsnitt har kostat omkring 200 000 kronor att spela in – och drar in det dubbla i reklamintäkter.

– ”Paradise hotel” är den stora kassakon i Viafrees tablå och således en extremt viktig inkomstkälla, säger tv-experten John Aleman på mediebyrån Amplifi.

En expert på krishantering tippar att ”Paradise hotel” inte överlever i den svenska tv-tablån. Det skulle innebära att tv-bolaget Nent, som äger Viaplay och Viafree drabbas av en mångmiljonsmäll på grund av anklagelserna om övergrepp i dokusåpan.

– Nu har väl ”Paradise hotel” varit ett program som har pressat gränserna för det vad många anser är acceptabel tv, alkohol, lättklätt, sex och så vidare. Men jag har mycket svårt att se det tv-bolag som nu i veckan skriver på för en ny säsong av ”Paradise hotel”, säger krishanteraren Charlie Stjernberg.

Krisexperten: PH läggs ner

Kan det komma en ny säsong i höst?

– Jag skulle bli förvånad om det skulle bli en ny säsong i höst. Läxan här är att det här är en produktion där de här problemen har legat på lut under flera år, det har snuddats vid liknande situationer tidigare. Så framför allt tror jag inte att Nent kommer ligga bakom ett framtida ”Paradise hotel”.

Den säsong som planerats till hösten har redan spelats in. Den spelades in direkt efter den säsong som visats på Viafree och Viaplay de senaste veckorna men nu stoppats efter anklagelserna om övergrepp under inspelningen. Branschkällor som Aftonbladet har varit i kontakt med uppskattar kostnaden för att spela in ”Paradise hotel” till närmare 200 000 kronor per avsnitt. Eftersom Mastiff spelar in två säsonger i taget landar budgeten per säsong på uppskattningsvis mellan fem och sju miljoner kronor.

Det innebär att Nent har betalat mellan 2,5 och 3,5 miljoner kronor för de avsnitt av vårens säsong som ännu inte sänts. Om även den kommande säsongen skrotas efter efter övergreppsskandalen innebär det att Nent tvingas skriva av ytterligare upp till sju miljoner i kostnader för program som inte sänds.

Reklamexperten: PH för viktigt för Nent för att läggas ner

Krishanteraren Charlie Stjernberg

Enligt John Aleman, investment director på mediebyrån Amplifi och expert på tv-reklam, drar Nent in uppskattningsvis 400 000 kronor i annonsintäkter för varje avsnitt av ”Paradise hotel” som läggs upp på den reklamfinansierade Viafree. Det skulle innebära att Nent förlorar minst 7,6 miljoner kronor för de 19 avsnitt av dokusåpan som återstår av vårens säsong.

Om även höstens kommande säsong skulle skrotas innebär det att Nent skulle gå miste om ytterligare 14,4 miljoner kronor i reklamintäkter utifrån beräkningen att en säsong består av 36 avsnitt.

”Paradise hotel” är det överlägset mest sedda programmet hos Nents streamingtjänster Viafree och Viaplay. Det gör att Aleman tvivlar på att Nent skulle skrota programmet helt.

– ”Paradise hotel” är den stora kassakon i Viafrees tablå och således en extremt viktig inkomstkälla. PH är ett framgångsrikt beprövat format som inte är helt lätt att ersätta. Om det formatet lyfts ur så tappar Viafree i prestanda. Med det sagt så tror jag att PH av den anledningen återkommer, säger han.

