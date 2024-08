"House of the dragon" får två säsonger till

Uppdaterad 08.36 | Publicerad 07.11

HBO:s fantasyserie ”House of the dragon” planeras att sträcka sig över totalt fyra säsonger, bekräftar manusförfattaren Ryan Condal.

Condal gav beskedet vid en pressträff under måndagen efter att det sista avsnittet av säsong två sänts, skriver Variety. Han uppgav även att produktionen av säsong tre är tänkt att påbörjas under början av 2025.

expand-left helskärm "House of the dragon utspelar sig omkring 100 år före föregångaren "Game of thrones".

”House of the dragon”, som utspelas omkring 100 år före föregångaren ”Game of thrones”, har varit en stor framgång för HBO med den största premiärpubliken någonsin för en originalserie. Den första säsongen hade i genomsnitt 29 miljoner tittare per avsnitt. Serien strömmas på Max.