Tonårsstjärnorna som blev porrskådisar

Disney-profilen, skönhetsdrottningen, popidolen, barnskådisarna – här är de som valde nakna karriärer efter framgångarna och så ser de ut i dag

Publicerad 18.53

En behövde pengarna, en annan beskriver sig som exhibitionist – och en tredje tycker det är viktigt med rätt manus.

Här är 90- och 00-talskändisarna som lämnade den barnvänliga underhållningen för att göra porr.

De hamnade i rampljuset under 1990- och 2000-talen och blev idoler för barn och unga vuxna över hela världen. Men det är inte lätt för alla unga skådisar att hålla sig kvar i rampljuset, och vissa har valt andra sätt att väcka uppmärksamhet. Som att göra porr. Här är några av dem som valde nakna karriärer.

Dan Benson från ”Magi på Waverly place”

Han var 19 när han spelade in den första säsongen av ”Magi på Waverly place” som sändes 2007. Dan Benson, 37, spelade den återkommande rollen som Zeke Beakerman (och dessutom dennes dubbelgångare Zack Rosenblatt) i fyra säsonger mot seriens stora stjärna Selena Gomez, 31.

Dan Benson spelade Zeke Beakerman i "Magi på Waverly place"

Både före och efter ”Magi på Waverly place” hade han också småroller i tv-serier som ”Zoey 101” och ”Private practice”, och gjorde en röstroll i ”Rick and Morty”, men sen lämnade han underhållningsbranschen för att istället börja göra porr. Sen 2022 jobbar han heltid med att göra vuxeninnehåll till sin sida på Onlyfans.

”Har satt dem i en situation där de inte har något val”

Under 2024 ska det komma en uppföljningsserie till ”Magi på Waverly place”, som på engelska fått titeln ”Wizards beyond Waverly place”. Vissa av skådespelarna från den tidigare serien kommer att återvända till den så kallade rebooten, men det lär inte vara aktuellt för Dan Benson.

– Jag förstår det fullständigt, jag gjorde val som har gjort det omöjligt att återvända till den karaktären när jag valde att bli en skapare av vuxeninnehåll. Så det är dubbelt, jag är glad att de tar tillbaka serien och å andra sidan så känns det som ”tusan också”, säger Dan Benson till TMZ och fortsätter:

– Tror jag att det faktum att jag gör porr har gjort att de inte kan ta tillbaka min rollfigur? Ja, det korta svaret är ja. Jag tror att jag satt dem i en situation där de inte har något val. De kan inte ta tillbaka min karaktär utan att behöva hantera allt som mina personliga val orsakat. Det är galet att vara en vuxeninnehållsskapare. Och det är ännu galnare att göra det så öppet och samtidigt vara en före detta barnskådespelare från en Disneyshow.

Daniel Benson i en bild från sin Instagram 2023

Maitland Ward från ”Glamour” och ”White chics”

Maitland Ward spelade Jessica Forrester i "Glamour" 1994 till 1996

Som 17-åring debuterade hon som Jessica Forrester i tre säsonger av evighetssåpan ”Glamour” (The bold and the beautiful”) i 244 avsnitt från 1994 till 1996 och mellan 1998 och 2000 hade hon en stor roll i två säsonger av ungdomskomediserien ”Här är ditt liv, Cory” (”Boy meets world”).

Därefter gjorde Maitland Ward, 47, inhopp i tv-serier som ”Boston public”, ”Rules of engagement” och ”Out of practice”. 2004 var hon också med i filmen ”White chicks” där hon spelade en av de blonda systrar som huvudrollsinnehavarna Shawn Wayans och Marlon Wayans klär ut sig till.

Maitland Ward som karaktären Rachel i "Här är ditt liv, Cory" 1998 och 2000.

”Det började med cosplay”

Maitland Ward 2014

2007 lade hon skådespelandet på hyllan. Men när hon 2013 började lägga upp lättklädda bilder och senare även nakenbilder i sociala medier, märkte hon hur följarskaran växte och 2019 växlade hon helt in på porr.

– De frågade mig och jag tänkte: ”Jag visste inte att något inom porren kunde vara så här välgjort”. Jag läste manuset och tänkte: ”Det här är verkligen, verkligen välskrivet”. Det här har så många olika teman och bara min karaktär är så annorlunda än något jag nånsin porträtterat förut, sa Maitland Ward till In Touch magazine inför porrdebuten 2019.

– Det började med att jag började med cosplay info close cosplayEn hobby där man klär ut sig till karaktärer från exempelvis filmer, serier, tv-spel eller böcker. , som jag verkligen älskar att göra och folk började uppmärksamma mig för, och jag bar sexiga outfits. Jag har alltid varit lite av en exhibitionist, jag älskar att klä mig sexigt offentligt och såna saker.

Sedan dess har hon gjort ett 20-tal porrfilmer och -serier.

Aaron Carter sjöng ”I want candy”

Aaron Carter under sitt första Sverigebesök 1997, nio år gammal.

Aaron Carter var bara 9 år gammal när han besökte Sverige för första gången och framträdde inför skrikande flickfans 1997. Som lillebror till Backstreet Boys Nick Carter var vägen till framgång omedelbar för den charmiga lilla pojken som sjöng låtar som ”I want candy” och ”Aaron’s party”.

Men barnstjärnestatusen var svår att leva upp till. 2006 försökte han sig på en kortlivad realityserie, ”House of Carters” tillsammans med sina bröder, 2009 tävlade han i amerikanska ”Let’s dance” och det har rapporterats om stora skulder.

Smetade in sitt kön med honung i livesändningen

2020 startade han ett Onlyfans-konto där han delade nakenbilder och videor och senare samma år började han göra nakna liveshower för betalande fans på porrsajten Camsoda där han bland annat spelade gitarr naken och smetade in sitt kön med honung.

Fram till sin död fortsatte han släppa ny musik parallellt med den nya nakenkarriären, men i november 2022 hittades han död. Enligt obduktionsrapporten hade han tagit det receptbelagda medlet alprazolam och andra droger innan han antagligen somnat i badkaret och drunknat.

Aaron Carter på en filmpremiär 2015.

Dustin Diamond från ”Pang i plugget”

Dustin Diamond spelade karaktären Screech i "Pang i plugget" och mängder med uppföljare från 1988 till 2000, här i en scen från 1990.

Slog igenom som 11-åring i rollen som Samuel ”Screech” Powers 1988 i Disney-serien ”Good morning miss Bliss” som snart bytte namn till ”Saved by the bell” eller på svenska ”Pang i plugget”. Dustin Diamond fortsatte att spela den snällt nördiga karaktären i olika spin off-varianter till serien ända fram till 2000, men i vuxen ålder hade han svårt att få karriären att flyga. Han gjorde småroller i olika b-filmer och tv-serier och tävlade i den brittiska ”Celebrity big brother” 2013.

Inspirerades av Paris Hilton

Dustin Diamond på en filmpremiär 2011.

2006 spelade han in en sexfilm, som fick namnet ”Screeched”, något han i efterhand ångrade. I en intervju med Oprah Winfreys tv-kanal OWN 2013 berättade han att han fått idén efter att ha hört att Paris Hilton tjänat 14 miljoner dollar på filmen sexfilmen ”One night in Paris”.

– Min polare sa: ”14 miljoner, jisses, var är Screechs sexfilm? Du måste ju vara värd minst en miljon”. Och jag tänkte, jo, ja kanske. Så enkelt var det, sa han i intervjun och tillade:

– Sexfilmen är det jag skäms mest för.

Samtidigt hävdade han att det inte var hans kropp i filmen:

– I min dumhet trodde jag att jag skulle kunna fejka det, att en stuntperson kunde ta min plats. Det är mitt ansikte men inget annat. När jag ser tillbaka på det nu när jag är i 30-årsåldern så inser jag att det var riktigt korkat.

I februari 2021 dog Dustin Diamond efter att bara några veckor tidigare ha diagnostiserats med en aggressiv form av cancer.

Jamiee Foxworth från ”Räkna med bråk”

Jaimee Foxworth spelade rollen som yngsta dottern Judy i komediserien "Räkna med bråk" 1989 till 1993

Jamiee Foxworth, 44, var nio år gammal när hon debuterade i komediserien ”Räkna med bråk” (”Family matters”) 1989.

Jaimee Foxworth 2008.

Hon spelade Judy Winslow, familjens yngsta dotter, men efter att karaktären Steve Urkel introducerats minskades hennes roll ner och efter den fjärde säsongen skrevs hon okommenterat ut ur serien. I de resterande fem säsongerna framstod det istället som att familjen Winslow hade två barn istället för de ursprungliga tre.

Jamiee Foxworth har därefter haft svårt att omvandla barnstjärnestatusen till en skådespelarkarriär i vuxen ålder. Som tonåring försökte hon sig på en musikkarriär utan större framgång och innan hon ens hunnit fylla 20 började hon spela in porr under pseudonymen Crave, en karriär som pågick mellan 2000 och 2002.

I en intervju med Oprah Winfrey 2006 berättade hon hur mycket hon ångrade att hon gjort porr, att hon varit i behov av pengar och först hade tackat ja till att posera för lättklädda bilder när hon väl i fotostudion insåg att hon kunde tjäna betydligt mer på att ställa upp i en porrscen:

– Det var, för mig, de snabbaste pengarna. Jag var så naiv. Och jag hade druckit.

Jaimee Foxworth menade att hon under åren när hon gjorde porr hade känt det som att hon inte hade några kunskaper att falla tillbaka på:

– Jag hade aldrig någon normal barndom. Jag gick alltid på provfilmningar, sa hon i intervjun.

Tyler Posey från ”Kärleken checkar in” och ”Teen Wolf”

Tyler Posey spelade Jennifer Lopez son Ty Ventura i "Kärleken checkar in" 2002.

Tyler Posey, 32, var 10 år gammal när han spelade Jennifer Lopez son i filmen ”Kärleken checkar in” (”Made in Manhattan”) 2002, Mellan 2006 och 2007 hade han en återkommande roll i tv-dramat ”Brothers & Sisters” men kanske allra mest känd är han för huvudrollen i tv-serieversionen av ”Teen wolf” där han spelade med i hundra avsnitt mellan 2011 och 2017.

Därefter gjorde han mycket röstroller i bland annat ”Sherwood”, ”Marvel rising” och ”Fast & Furious: Spy racers”.

Tyler Posey på Comic Con-mässan 2017.

Efter den värsta nedstängningen under coronapandemin, i november 2020, startade Tyler Posey ett konto på Onlyfans. I ett videoklipp på sajten förklarade han varför:

– Jag är ofta naken och jag ville vara mer öppensinnad i sociala medier så jag började bara lägga upp. Jag älskar att vara naken för att... man föds inte med kläder, så jag vill att det tar slut på samma sätt som jag dök upp. Jag vill dö naken och eftersom 2020 har varit lite läskigt, det känns som att jag skulle kunna dö vilken sekund som helst, så vill jag vara redo. Det är därför jag alltid är naken, sa han enligt E! News.

”Objekt på Onlyfans”

Några månader senare beskrev han Onlyfans som ”mentalt dränerande” i en intervju med E! News:

– Du känner dig verkligen som ett objekt på Onlyfans. Jag försöker så mycket jag kan att vara artistisk med det jag lägger upp för jag vill inte att det är porr, förstår du? Det är inte vad jag gör och jag vill inte ta bort det från dem som gör det. Jag vill bara vara artistisk och hålla kontakten med mina fans.

– Om jag ska vara lite naken så vill jag inte ta mig själv på allvar utan vara lite rolig. Jag kan inte bara posera näck och ta mig själv på allvar. Det är konstigt, känns knäppt, jag känner mig som ett objekt. Själv håller jag fortfarande på att hitta min väg i det, och vi får se vart det leder, sa han då.

Sedan dess har hans Instagram-konto, som tidigare också haft en hel del lättklädda bilder, rensats från nakenmaterial. 2023 återkom han i rollen som tonårsvarulven när streamingtjänsten Paramount+ gjorde långfilm av ”Teen wolf: The movie”. Samma år tävlade han också i den amerikanska upplagan av ”Masked singer”.

Tyler Posey på Comic Con-mässan 2022 inför att "Teen Wolf"-serien skulle bli film.

Cara Cunningham blev känd för ”leave Britney alone”-videon

Cara Cunningham 2007 när hon nyligen blivit internetkändis efter sin "Leave Britney alone"-video.Fem år senare spelade hon in porr, bland annat filmen "Chris Crocker's raw love".

Internetpersonligheten som 2021 kom ut som transperson och bytte namn till Cara Cunningham, 36, blev viral och världskänd för sin ”Leave Britney alone”-video 2007. Därefter, 2012 till 2014, spelade Cunningham in ett par porrfilmer, exempelvis ”Chris Crocker’s raw love”, i hopp om att det skulle gynna hennes skådespelarkarriär. Tyvärr blev det inte så.

– Att göra den där porrgrejen hjälpte mig uppenbarligen inte direkt, sa hon i en intervju med Out 2013.

– Jag hoppade av skolan i åttan, så även om jag ville skaffa ett vanligt jobb, till och med på Starbucks, så skulle många inte anställa mig.

2015 stängde hon ner sitt Youtube-konto. I februari 2021, ett halvår innan hon kom ut som trans startade Cara Cunningham ett konto på Onlyfans, där hon visat upp mycket av sin transformation i intima bilder. Hon är också fortsatt aktiv på både Instagram och Tiktok där hon bland annat specialiserat sig på att prova olika typer av maträtter.

Cara Cunningham på en bild från 2023.

Kelli McCarty blev Fröken USA och spelade i evighetssåpan ”Passions”

Hon kröntes till Fröken USA 1991 och tog sig till topp 6 i Miss Universum samma år. Kelli McCarty, 54, inledde sen en skådespelarkarriär och dök bland annat upp i småroller i serier som ”Sunset beach”, ”Melrose place” och ”Beverly Hills” innan hon 1999 fick rollen som Beth Wallace i tv-kanalen NBC:s då helt nystartade dagtidssåpa ”Passions”.

chevron-left föregående

Kelli McCarty till höger tillsammans med motspelaren Galen Gering i en scen ur amerikanska evighetssåpan "Passions".

Serien riktade in sig mot en yngre publik och blev snabbt känd som en av de mest skandalösa såpoperorna på amerikanskt tv med inslag av häxor, incest, makabra mord, en portal till helvetet och drömsekvenser. Kelli McCarty hann med 324 avsnitt av ”Passions” innan hon lämnade serien 2006. Därefter var hon också med i surfserien ”Beyond the break”, men bara några år senare valde hon istället att byta karriär och spelade in sin första porrfilm 2009.

– För mig var det inte en särskilt stor grej. Jag har inga problem med min sexualitet, enda skillnaden är att det var kameror med, sa hon i en intervju med TV Guide 2009, i samband med att hon spelat in sin första sexfilm.

”Det var viktigt för mig med en story som jag gillar”

Hon hade då skrivit kontrakt med en av de större porrproducenterna i USA.

– Jag hade funderat på det och kollat upp andra bolag och tog sen kontakt med Vivid Entertainment och de sa: ”Yeah, låt oss göra en film” så sen började det bara. Det var bokstavligen så att ena dagen höll jag på med tvätten och nästa pratade jag om att... spela in en vuxenfilm.

Kelli McCarty sa också att hon ville ha bra manus även i sina porrfilmer:

– Även fast jag vet att storyn inte är huvudfokus i porr så ville jag kombinera skådespeleriet och sexet, det var viktigt för mig med en story som jag gillar.

Sedan dess har hon, enligt IMDB, spelat in porrfilmer med titlar som ”The teenie weenie bikini squad” och ”Busty housewives of Beverly Hills”.