James Earl Jones är död

Gav röst åt kända karaktärerna Darth Vader och Mufasa

Publicerad 22.44

expand-left helskärm James Earl Jones tar emot sitt Tony award 2017.

Skådespelaren James Earl Jones är död, skriver Deadline.

Han blev 93 år gammal.

Han var röstskådespelare i några av vår tids mest folkkära filmer.

James Earl Jones har dött efter en tids sjukdom, rapporterar Deadline.

Skådespelaren gav bland annat röst åt Mufasa i ”Lejonkungen” och Darth Vader i den första ”Star wars”-trilogin.

Han spelade också den kända skurkrollen i ”Star Wars: Episod III – Revenge of the Sit h” och ”Rogue One: A Star Wars Story”.

expand-left helskärm James Earl Jones och Oprah Winfrey med sina heders-Oscars på Oscarsgalan 2012.

Mark Hamill: ”RIP pappa”

Mark Hamill, 72, som spelade Luke Skywalker i ”Star wars” uttrycker sin sorg i ett inlägg på X.

”Rip dad”, skriver han.

Under inlägget berätta många fans om sin sorg och minnen om skådespelarens insatser.

expand-left helskärm James Earl Jones tillsammans med Roger Vadin 1971.

Var en ”EGOT”-vinnare

Jones är en av få så kallade ”EGOT”-vinnare vilket innebär att man prisats med de fyra priserna Emmy, Grammy, Oscar och Tony.

Han gjorde debut i den klassiska filmen ”Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb” från 1964.

expand-left helskärm Tillsammans med regissören George Lucas 2007.

Många känner igen skådespelaren från filmen ”Drömmarnas fält” där han spelade karaktären Terence Mann. Jones har också hyllats för sina insatser på Broadway.

Han blev 93 år gammal.