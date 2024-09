Här är alla nominerade i ”Barncancergalan – Det svenska humorpriset”

Galan firar 10 år – leds av Carina Berg

Publicerad 08.00

”Alex och Sigges podcast”, ”Flashback forever”, ”Fråga Anders och Måns”, ”Fördomspodden”, ”Gynning och Berg”, ”Kafferepet”, ”Louise och Julia poddar” och ”Ursäkta”.

De är nominerade till årets humorpodd på ”Barncancergalan – Det svenska humorpriset”.

Vilka humorprofiler kommer vinna årets Papphammar-statyetter?

Nu har alla nominerade i de åtta kategorierna avslöjats – från William Spetz med ”Tore” till Pernilla Wahlgrens scenshow ”Happy ending” och Johanna Nordströms och Edvin Törnbloms succépodd ”Ursäkta”.

Carina Berg leder galan – men är också nominerad till årets humorpodd tillsammans med Carolina Gynning.

– Vi är överlyckliga över den här nomineringen, säger Berg i ett pressmeddelande.

”Barncancergalan – Det svenska humorpriset” sänds på TV3/Viaplay den 30 september.

FAKTA ”Barncancergalan – Det svenska humorpriset” ”Barncancergalan – Det svenska humorpriset” anordnas tillsammans med Barncancerfonden för att bidra till och stötta den livsviktiga forskningen och kampen mot barncancer. Som tittare stöttar du genom att bli barnsupporter och bidra varje månad till Barncancerfonden. Läs mer

Här är alla nominerade:

ÅRETS KOMEDI

Alla utom vi

Allt och Eva

Hypnosen

Tore

ÅRETS HUMORPROGRAM

Herr Talman

Laxbralla

IFS – Invandrare för svenskar

Svenska nyheter

ÅRETS MANLIGA KOMIKER

Ahmed Berhan

Johan Ulveson

Simon Garshasebi

William Spetz

ÅRETS KVINNLIGA KOMIKER

Nour El Refai

Petra Mede

Sanna Sundqvist

Shima Niavarani

ÅRETS SCENSHOW

Batra och Glans – 30 år tillsammans

Anakronisterna – En revy utan like

Pernilla Wahlgrens Happy Ending

Måns Möller – Mitt perfekta liv

ÅRETS HUMORPODD

Alex och Sigges podcast

Flashback forever

Fråga Anders och Måns

Fördomspodden

Gynning och Berg

Kafferepet

Louise och Julia poddar

Ursäkta

Årets Humorpodd röstas fram av Aftonbladets läsare.

BARNENS PRIS

Bäst i test

Challenge Charlie

I Just Want To Be Cool

Komiker utan gränser

Barnens pris röstas fram av barn på Barncancerfonden.se

HEDERSPRISET

Till Gösta Ekmans minne delas under galakvällen ett hederspris ut till en än så länge hemlig pristagare.