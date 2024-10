Diana behövde kastas ut – kaoset i ”Paradise hotel” återupplivar en död säsong

Spoilervarning om du inte har sett onsdagens avsnitt

Moa vågar gå emot gruppen – och fullkomligt kaos utbryter på ”Paradise hotel”.

Storbråk, storgråt och plötsligt åker storspelaren Diana ut.

Det här är precis vad som behövde hända för att återuppliva en död säsong som varit diktatorstyrd fram till nu.

Jag, och majoriteten av tv-tittarna om man tittar på sociala medier-kommentarer, har blivit jäkligt trötta på årets ”Paradise hotel”, där en stor grupp med Diana Moseni i spetsen gjort att all tv-glädje dött.

Kort sammanfattat: Diana, med sin högra hand Amanda Fransson, har styrt hotellet fullkomligt och ingen annan har vågat göra minsta lilla grej som går emot dem.

På sociala medier har Diana blivit kallad för en mobbare, och hon berättar i en intervju med Aftonbladet att hon till och med har blivit mordhotad, och det är förstås att ta det hela en miljon steg för långt och inget som hon eller någon annan ska behöva utstå.

Däremot behövde något hända i programmet nu, som jag skrev redan förra veckan.

Det närmast diktatorstyrda hotellet var i extremt behov av nytt blod, nya pakter eller vad som helst för att rädda en säsong som skulle vara den stora återkomsten av ”Paradise hotel” med flera allstar-deltagare men som i stället känts stendöd. Jag har saknat PH-legendarer som Saga Scott, Smail Alihodzic, Samir Badran och till och med Paulina ”Paow” Danielsson under varje avsnitt.

Men plötsligt händer det.

Onsdagens avsnitt har allt.

Efter att Moa Melin tröttnar på precis allt och alla väljer hon till slut att gå emot gruppen och istället försöka spela med de två nya killarna.

Diana och Amanda, som inte kan hantera att någon väljer att ta ett eget beslut de inte har gett sitt godkännande till, väljer att skrika på Moa under Pandoras ask. Det är fullkomligt orimligt och otroligt fegt att gruppen låter två personer gå så hårt mot en person utan att bryta in. Flera av dem erkänner också i sina synkar att det inte känns rätt, men att ingen vågar göra något.

Inte nog med det.

Efter bråket får avsnittet plötsligt ett chockavslut när deltagarna får beskedet att två tjejer åker ut och omedelbart måste lämna hotellet – en av dem Diana Moseni.

– Det här är så orättvist. Det är inte ens ett spel. Jag åker inte ens ut på spelet, säger hon.

Hon, och alla hon spelat med, börjar hulkgråta och det börjas också sparkas på möbler. Och plötsligt vänder sig Diana själv rakt in i kameran och säger:

– Det är ingen ”Paradise hotel” utan Diana. Ni ska se hur mycket bajs-tv ni ska få när jag lämnar det här hotellet. Ni ska se få se hur mycket bajs-tv ni kommer att få, när jag sätter min fot ut härifrån. Då är det pk-hotell som gäller igen. Det är...

Och där bryts det.

Det har snarare varit ”bajs-tv” fram till nu, och nu, efter 15 avsnitt, kommer säsongen äntligen igång på riktigt.

Alla som kan sitt PH vet att starka spelare som åker ut med stor sannolikhet kommer tillbaka in i huset igen och det får Diana gärna göra också. Men för tittarnas skull kommer hon förhoppningsvis in till en annan stämning på hotellet, där inte alla lyder efter hennes pipa.