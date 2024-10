Rebecca, 28, om Liams utbrott på hotellet: ”Tog strypgrepp”

Såg Liam Paynes sista minuter på hotellet

Uppdaterad 12.37 | Publicerad 12.36

Rebecca, 28, bevittnade Liam Paynes vredesutbrott på hotellet innan han dog.

Enligt henne läste han mejl i lobbyn – och blev rasande.

– Plötsligt tog han datorn, skrek ”fuck this shit mate” och började slå den i marken, säger hon till Daily mail.

Liam Paynes sista minuter i livet börjar klarna.

Fler uppgifter om stjärnans tid på hotellet i Argentina innan han föll mot sin död har blivit offentliga.

Nu berättar 28-åriga Rebecca från Washington DC, som befann sig på hotell Casa Sur, för brittiska medier att stjärnans beteende var uppseendeväckande. Hon stötte på Payne i lobbyn vid 16.30-tiden på onsdagseftermiddagen, bara 35 minuter innan hotellet larmade polis.

– Jag kom in på hotellet och han stod och väntade vid hissen och det var så tydligt att han ville att någon skulle känna igen honom, det var något desperat över honom, säger Rebecca, som egentligen heter något annat.

Liam Payne och flickvännen Kate Cassidy

Hotellet i Buenos Aires där Liam Payne bodde.

”Tog strypgrepp”

Sedan blev situationen allt märkligare.

– När hissen kom sa han plötsligt till oss: Ja, det är jag som är Liam! Kom in i hissen med mig jag älskar att mysa.

Payne grabbade därefter tag i en tjej i sitt sällskap.

– Han tog strypgrepp på henne på låtsas, bara lätt, men de andra tyckte det var väldigt obehagligt, säger Rebecca.

Liam Payne

När 28-åringen kom tillbaka till lobbyn efter att ha varit uppe på sitt rum dök Liam Payne upp igen. Han la sig i en soffa med sin bärbara dator och började läsa mejl. Plötsligt verkade han läsa något som fick honom att ilskna till.

– Plötsligt tog han datorn, skrek ”fuck this shit mate” och började slå den i marken. Alla, speciellt personalen, var väldigt chockade. Det är ett fint hotell och hans beteende passade inte in – människor var bara där och tog det lugnt. Jag gick dit och frågade om han var okej, men han grymtade bara. Sedan sa han: Jag var med i ett pojkband, det är därför jag är så fucked up.

Fans samlade utanför hotellet.

Rättstekniker undersökte hotellet.

Föll i golvet

Efteråt ska en man ur Liam Paynes sällskap kommit fram till Rebecca för att be om ursäkt för hans beteende, och förklarat det med att stjärnan var hög.

Några minuter senare urartade situationen när Payne promenerade iväg, snubblade och ramlade med ansiktet rakt ner i golvet.

Rebecca tog flera foton av stjärnan i lobbyn, som publicerats av Daily mail, bland annat ett där han ligger i soffan med sin bärbara dator.

Några minuter senare föll Liam Payne föll från tredje våningen på hotellet och dog av skadorna. Han blev 31 år.