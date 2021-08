Mejla Jan-Olov Andersson

Närgången dokumentär som verkligen ger svar på sin filmtitel

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

Han är en av landets mesta kändisfrisörer.

Och har nu förärats en dokumentärfilm som verkligen ger svar på titeln ”Who the fuck is Bobby?”.

Just de orden – Vem fan är Bobby? – har jag nog aldrig tänkt när jag sett bilder på honom. Har väl snarare tänkt att den där kändiskåta frisören Bobby Oduncu måste väl ha någon talang när folk som Carola Häggkvist och Carolina Gynning väljer att klippa sig just hos honom.

Det är lätt att döma när man inget vet.

Nisti Stêrks fina och närgångna dokumentärfilm ”Who the fuck is Bobby?” – sänds i SVT1 onsdag 4 augusti och finns redan på SVT Play – ger en bild av en i och för sig lite fåfäng person, men med ett betydligt större djup än vad man kunde ana.

Bobby Oduncu må vara en eftertraktad frisör, men vägen dit har sannerligen inte varit direkt spikrak.

Religiös familj

Han är född och uppvuxen i Södertälje i en syriansk familj med en djupt troende kristenortodox pappa. En pappa som vände honom ryggen när han förstod Bobbys läggning, att han var gay. ”Gud kan förlåta allt utom homosexualitet”, som tydligen är den kyrkans oskrivna regel. Medan en djupt religiös artist som Carola, som är med i filmen, utan tvekan kan känna för Bobbys dilemma.

helskärm Bobby Oduncu och Nisti Stêrk.

Längs vägen dit där han är i dag, medelålders och framgångsrik, har det varit en kärlek som gått bort i tidig ålder, en som övergav honom efter giftermålet och en anlagd brand mot hans salong. Mamma och syskonen har, om än kanske inte först helt lättvindigt, accepterat honom som han är. Men pappans kärlek återstår att vinna.

Pappan är fåordig

En pappa som, tämligen motvilligt verkar det som, ändå är med i filmen, men inte säger många ord. Det känns som att han fortfarande nog mest skäms för att sonen är gay.

Efter att ha sett filmen tror åtminstone jag mig vet rätt bra who the fuck Bobby is. Då är det svårt att inte tycka om honom, just precis för den han är och vill vara.

Publisert: Publicerad: 02 augusti 2021 kl. 22.58

LÄS VIDARE