”Jag beundrar Kevin Spacey”

Christopher Plummer om att ersätta den skandaliserade stjärnan





HOLLYWOOD. Christopher Plummer får inte många dagar på sig att repetera till Ridley Scotts kommande drama ”All the money in the world”.

Redan nästa vecka måste den Oscarsbelönade skådespelaren infinna sig i Europa för att ersätta bortklippta Kevin Spacey i rollen som miljardären Paul J Getty.

– Vid ett tillfälle långt tidigare hade Ridley Scott mig i tankarna, säger Plummer.

– Ironiskt nog slutar det med att jag spelar rollen.

Men någon skadeglädje känner han inte.

– Det är hemskt tråkigt, en sorglig situation, men jag ser fram emot att få jobba med Ridley igen.

Om Spacey – som bland annat anklagats för barnvåldtäkt – säger han:

– Jag är ledsen eftersom Kevin är en mycket talangfull kille, och som skådespelare beundrar jag honom mycket.

Scenerna Plummer ska spela in filmas i London och Rom.

– Det är en stor uppgift på mycket kort tid. Det är också en mycket intressant och välskriven historia, så jag är glad över att få vara med. Jag bara hoppas att jag kan komma ihåg allt.

Plummer fyller 88 i december.

Förutom ”All the money in the world” dyker han inom kort upp i familjefilmen ”The man who invented Christmas”.

