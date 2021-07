Gott och blandat om en inre resa

Ålder: 53.

Bor: Nacka, född i Hudiksvall.

Yrke: Programledare, poddare, författare.

Tidigare medverkan i Sommar: Debutant.

Skrytkvot:

Skvallervärde:

Känslostyrka:

Humornivå:

Åh fan-faktor:

Första meningen: På väggen hemma hos mig hänger en stor världskarta med nålar i som markerar platser jag besökt.

Sista meningen: Ta hand om er vänner och tack för att ni lyssnat.

Tre typiska låtval:

I Was Brought to My Senses, Sting

Like a Rolling Stone (live 1995). The Rolling Stones

Days of Rock’n’Roll, Europe