Kvinnaböske: Vi har det gudomligt bra, jag och Monika

Hasse Andersson sätter plus på livet

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm Hasse ”Kvinnaböske” Andersson med sin fru Monika Forsberg.

Artistlivet har gått på sparlåga under pandemin med få spelningar.

– Jag känner hur bra jag mår när jag får stå framför publik igen, säger Hasse ”Kvinnaböske” Andersson, 73.

Här är Hasse Anderssons betyg på...

… karriären

– Jag har upplevt en karriär som inte är av denna världen. Jag är 73 år och populärare än någonsin, långt ner i åldrarna och högt uppe i åldrarna. Det är fantastiskt, det är en gåva att få vara med om det. Det började med ”Hunden” och då hade jag en jättegrej och sen kom ju ”Guld och gröna skogar” och då kom en ny runda. Det är jätteroligt!

Det är lite stillsammare nu?

– Ja, det har ju varit stillsammare, men jag tycker samtidigt att det är skönt. Vi jobbbar just nu med ”Svingelskogen”. Vi ska vara på Norrvikens trädgårdar i Båstad, där ska vi spela för 800–1 000 sexåringar i nordvästra Skåne . När de börjar skolan ska de åka buss till Norrviken och så ska vi spela den nya pjäsen ”Ett hemligt uppdrag”. Och temat på Norrviken är skogen, så då passar det bra att spela ”Svingelskogen”. Vi gör sex föreställningar under tre dagar, två föreställningar om dagen. Det ska bli jättekul!

När är det premiär?

– Vi har premiär den 31:a, vi kör 31 augusti, 1 och 2 september. Det är bara för de barnen och det är stiftelsen Gripen som har gått in och sen sökte Monika (Hasses fru, reds. anm.) pengar från Kulturrådet, så de har varit med och lagt pengar så att vi ska kunna genomföra det.

– Vi är ju nio på scenen, inklusive tre musiker. Sen har vi tekniker runt omkring, så det är en stor produktion. Samtidigt är det kul att kunna visa barnen och göra en riktig teaterföreställning. Det kanske är den första teaterföreställningen de får se i sitt liv. Eller det är ju en barnmusikal egentligen.

Din fru Monika Forsberg är med då också?

– Ja, det är hon som har skrivit berättelsen. Jag har skrivit en del av musiken, så det känns jättekul.

helskärm Hasse ”Kvinnaböske” Andersson.

Jag blir yr och trillar, men jag är på bättringsvägen nu

… den fysiska hälsan

– Jag är lite skraltig för tillfället, men jag håller på att kolla upp mig lite. Men det är inget allvarligare.

Jag såg att du hade ramlat illa ett par gånger.

– Ja, jag tappade balansen. Jag har så dåligt med blod att det inte kommer upp till huvudet (skratt). Så jag blir yr och trillar, men jag är på bättringsvägen nu.

Har revbenen läkt nu, det var fyra stycken som gick?

– Ja, det var sprickor men det har läkt.

Och så ramlade du in i en rosenbuske och kunde inte komma loss?

– Ja, det är också läkt. Jag har rispor på magen efter det, men det är sådana minnen man bär med sig i livet. Jag har förlåtit den, för den blommar så himla fint nu med gula blommor.

… den mentala hälsan och 1/2

– Jag har ju gjort en del spelningar och jag känner hur bra jag mår när jag får stå framför publik igen. Jag gjorde en spelning för tre veckor sedan nere i Skåne Tranås. Det var tusen människor i publiken på en fotbollsplan. Alla satt coronasäkert. Det var fantastiskt!

– Det var ösregn, men biljetterna hade sålts ut långt i förväg. De satt där i sina regnponchos och var glada. Många skrev på min Facebooksida och det har varit mycket positivt efter, att det var en jättefin kväll trots att det regnade. Det gör mig varm i hjärtat.

… ekonomin

– Den är ganska bra för att vara så här gammal. Man har ju levt så länge att man har hunnit betala undan en massa husalån och sånt där, så det funkar.

helskärm Hasse ”Kvinnaböske” Andersson med Monika Forsberg.

… kärlekslivet

– Kärlekslivet är en klar . Vi har det gudomligt bra, Monika och jag. Vi har samma värderingar i livet och vi trivs med samma saker. Vi håller på med vår trädgård, vi håller på med vår hund, vi fiskar kräftor och gör en massa roliga saker tillsammans. Sen har vi det här Svingelskogsprojektet. Vi gör kuliga grejer.

… framtidsplaner

– Jag har ett eget grammofonbolag, men vi samarbetar mycket med Warner. Nu har vi lite idéer om att göra en rolig produktion, jag ska spela in barnvisor. Det är sov gott-sånger och rörelselåtar och olika teman. Vi ska göra nya versioner av gamla barnvisor. Det blir väl en och annan ny visa också kanske, Monika och jag har ju skrivit en del. Det är ett jätteroligt projekt.

Publicerad: 26 augusti 2021