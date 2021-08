Bebislycka för Shenae Grimes - tv-stjärnan har fått sitt andra barn

Publicerad: Mindre än 20 min sedan Uppdaterad: Alldeles nyss

helskärm Shenae Grimes.

”90210”-stjärnan Shenae Grimes har fått sitt andra barn.

”Vår minsta anlände till världen på ett friskt och säkert sätt fredagen den 13:e”, skriver den kanadensiska skådespelerskan på Instagram, i anslutning till en bild på den nyfödde.

Shenae Grimes fick beskedet att hon var gravid igen två dagar före jul i fjol. Men hon valde att vänta med att avslöja det för omvärlden till alla hjärtans dag, på sin blogg.

Hon har sedan tidigare treåriga dottern Bowie med maken Josh Beech.

Den nyfödde får namnet Kingsley Taylor Beech, skriver Daily Mail.

Spelat i två långkörare

”Självklart brinner våra hjärtan av kärlek och tacksamhet. Både jag och bebisen mår otroligt bra och ser fram emot att att komma hem snart!”

Tv-såpan ”90210” visades i totalt 114 avsnitt mellan 2008 och 2013. Den var en uppföljare till populära 90-tals serien ”Beverly Hills 90210”.

Shenae Grimes har också haft en roll i kanadadensiska tv-serien ”Degrassi: The next generation”, som spelades in i närmare 400 avsnitt mellan 2001 och 2015.

helskärm Skådespelarna i tv-serien"90210", Shenae Grimes tvåa från höger i bakre raden.

Publisert: Publicerad: 14 augusti 2021 kl. 21.03

LÄS VIDARE