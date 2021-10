”Bachelor”-Sebastian om tjejernas sexfrågor – och att ”bli berörd ända in i hjärtat”

Sebastian Martinsson: ”Jag skrattar åt det”

Publicerad: Mindre än 30 min sedan

Sebastian Martinsson har pikats i sociala medier för att upprepa sig gång på gång om att flera av tjejerna berör honom ”ända in i hjärtat”.

Men ”Bachelor”-profilen tar skämten med ro.

– Det hade varit värre om folk hade hatat på mig, men att skoja på, det gör mig ingenting. Jag skrattar åt det, säger han.

Som en av årets två ungkarlar i ”Bachelor” var Södertäljebon Sebastian Martinsson, 28, beredd på att tittare skulle reagera på det mesta som händer i programmet.

Något som särskilt uppmärksammats och skojats om i sociala medier är hur ofta och till hur många olika tjejer han säger att han blir ”berörd ända in i hjärtat”.

– Det är väldigt intressant det där med beröring ända in i hjärtat. Jjag vet att det låter upprepande, säger Sebastian Martinsson när Aftonbladet frågar om det och fortsätter:

– Det var väldigt många tjejer som jag verkligen fick känslor för och det bästa sättet jag verkligen kan säga det för att bekräfta de här känslorna till någon är att säga att de ”berör mig ända in i hjärtat”, för det går inte att beröra längre än så. Sedan får folk tolka det exakt hur de vill.

Han är helt med på att det skämtas om, säger han.

– Absolut, skämta på, det är inget som tar på mig. Det hade varit värre om folk hade hatat på mig, men att skoja på, det gör mig ingenting. Jag skrattar åt det.

helskärm Sebastian Martinsson.

Duckade inte för sexfrågor

Medan den andra bachelorn, Simon Lindström, 30, har duckat flera av tjejernas intima sexfrågor i programmet valde Sebastian Martinsson att svara på frågor som vilken hans favoritställning är (”doggy med vinkel”) och hur många sexpartners han har haft (”jag vet inte exakt. 70–80 kanske”).

– Det jag kände innan allt skulle dra igång är att jag kommer att vara öppen och ärlig hela tiden. Take it or leave it. Jag vill visa vem jag är konstant, och inte ge några som helst falska förhoppningar, säger han.

Hur har dina nära och kära reagerat på sexsnacket?

– Mina vänner har bara skrattat åt det och de har de flesta andra också gjort. Det är tur det, att ingen blev stött!

Hur har det varit att se programmet på tv?

– Känslan har varit som det var i programmet, det är en berg- och dalbana. Det är så roligt att se hela äventyret och hur allt är klippt, men man kan även komma ihåg sig själv när man stod där på rosceremoni eller under en dejt och kände att det här kommer att bli tufft, det kommer att bli tuffa beslut. Den känslan kan man ibland komma tillbaka till när man tittar.

helskärm Sebastian under en pratstund med Elin i ”The bachelor”.

Känner du att du framställts på ett rättvist sätt?

– Ja, det tycker jag. Det är jag som är i programmet, det är ingen annan. Det var jag väldigt noga med inför programmet till produktionen.

När du tittat på programmet och får se mer av tjejerna utanför dina dejter med dem, har det funnits tjejer som ger dig ett helt annat intryck nu?

– Det är klart att man alltid hoppades på att den personen man träffade på dejt verkligen var den som den alltid är. Sedan är det klart att det är intressant att se hur folk har varit i huset kontra hur de har varit med mig ibland. Det har varit en intressant skådning.

Det har i programmet varit flera tuffa stunder för Sebastian Martinsson. Vid ett tillfälle pressades han hårt av flera av tjejerna och var nära ett sammanbrott.

Förstår du den typen av situationer bättre nu när du sett tjejernas perspektiv också?

– Jag känner att mycket blir så mycket starkare i ”Bachelor”-bubblan. Det ser man framför allt på tjejerna, som ju väntar i det där huset på dejter och att då se någon komma hem och ha haft en bra dejt, det är klart att det tar på deras psyke och det är svårt att förbereda sig för något sådant där. Jag visste att det kunde skapa känslor, men när jag blev ifrågasatt om jag var äkta som människa, det tog lite på mig faktiskt. Det gjorde det där och då och när jag tittade på avsnittet nu, det är klart att det var tufft.

Måste hålla det hemligt

Huruvida Sebastian Martinsson hittar kärleken eller inte återstår att se. Fram till mitten av november, när finalavsnittet sänts, måste han hålla sin relationsstatus hemlig.

– Det har blivit en vana, man är så van vid att vara tyst om det. Det är väldigt nära slutet nu, så jag kan hålla ut lite till.

”Bachelor” sänds måndag till torsdag på TV4 Play, C More och Sjuan.

