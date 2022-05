Fred Savage sparkas från tv-inspelning – ska ha ”uppträtt olämpligt”

Barnstjärnan tvingas lämna nyversionen av serien ”En härlig tid”

Publicerad: Mindre än 40 min sedan

helskärm Fred Savage som Kevin Arnold och Danica McKellar som Winnie Cooper i ”En härlig tid”.

Fred Savage, 45, sparkas från nyversionen av serien ”En härlig tid”.

Den forne barnstjärnan ska ha uppträtt olämpligt vid flera tillfällen.

Beslutet fattades efter att produktionsbolaget utrett anklagelser mot Savage.

Älskade succéserien "En härlig tid", som heter ”The wonder years” i original, sändes i svensk tv på 1980- och 90-talet.

I serien, som utspelade sig under 1960- och 70-talen, hade Fred Savage huvudrollen som tonårspojken Kevin Arnolds uppväxt i en amerikansk småstad. Rollen gjorde Savage till firad barnstjärna. Han har senare gått vidare som tv-producent och regissör och arbetat med serier som ”Modern family”, ”Hannah Montana” och ”It's always sunny in Philadelphia”.

helskärm Fred Savage.

Disney-ägda 20th Television har redan gjort en säsong av nyversionen av ”En härlig tid” som sänts i tv-kanalen ABC. Fred Savage har jobbat med serien som regissör och producent av serien som just nu är inne på sin andra säsong. Men i fredags fick han plötsligt sparken för olämpligt uppträdande.

”Osund arbetsmiljö”

Bolaget 20th Television säger i ett uttalande att beslutet fattats efter en internutredning:

”Nyligen blev vi medvetna om anklagelser om att Fred Savage betett sig olämpligt och i enlighet med vår policy inleddes en utredning. När den var klar togs beslutet att avsluta hans anställning som exekutiv producent och regissör.”

Rykten och anklagelser har omgärdat Savage tidigare. Redan 1993, under arbetet med ”En härlig tid”, ska han ha stämts av en medarbetare, men bolaget ska då ha ingått en förlikning. Händelserna ska dock ha lett till att serien lades ned, enligt skådespelaren Alley Mills som spelade mamman till Fred Savages karaktär i serien. År 2018 försökte en medarbetare stämma honom för att ha skapat en osund arbetsmiljö i samband med en tv-produktion. Det målet avfärdades dock av domare.