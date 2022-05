Rasar mot Kim Kardashian efter MET-galan

Ilska mot klänningsvalet: ”Är extremt ömtålig”

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 30 min sedan

helskärm Kim Kardashian i Marilyn Monroes klänning på MET-galan. Här med pojkvännen Pete Davidson.

Kim Kardashians Marilyn Monroe-klänning på MET-galan skapar ilska.

Nu kritiseras stjärnan för sitt vårdslösa sätt att använda det historiska klädesplagget.

– Jag är extremt besviken över att se den här 60 år gamla ikoniska klänningen bäras offentligt, säger en Marilyn Monroe-expert till New York Post.

Kim Kardashians, 41, klädval på MET-galan i söndags har fått stor uppmärksamhet.

Realitystjärnan lånade den klänning Marilyn Monroe bar när hon gratulerade president John F Kennedy på födelsedagen med en sång 1962. Klänningen har sedan uppträdandet blivit ikonisk och förvaras i vanliga fall på Ripley’s museum i Florida.

Att Kardashian fick låna den upprör både mode- och Marilyn Monroe-experter.

– Jag är extremt besviken över att se den här 60 år gamla ikoniska klänningen bäras offentligt. Klänningen är extremt ömtålig och har tidigare förvarats i kontrollerade temperaturer, men här är den nu, den blir inte bara buren utan också på röda matta mattan där vad som helst kan hända den, säger Michelle Morgan, författare till boken ”The girl: Marilyn Monroe, the seven year itch and. the birth of an unlikely feminist” till New York Post.

”Bara för en egoboosts skull”

Justine de Young, doktor vid institutet för modeteknik på New Yorks universitet, håller med.

– En sådan ikonisk del av den amerikanska historien borde inte utsättas för skaderisk bara för en egoboost och ett fototillfälles skull, säger hon till People.

Nina Boski, som producerat dokumentärserien ”Marilyn: Behind the icon”, säger till New York Post att klänningen aldrig borde ha lånats ut.

– Jag kan förstå att Kim ville bära den för att få publicitet, men klänningen skulle borde bara ha fått bäras av en person och det är den ikoniska Marilyn Monroe.

Men enligt en representant för museet skadades klänningen inte under sitt lilla äventyr i offentligheten.

– Det var inget enkelt beslut för Ripley’s, men Kim Kardashian har fortsatt visa den största respekt för den här möjligheten och detta historiska plagg. Genom omfattande efterforskningar och riktlinjer om att inte använda kroppssmink, att bara bära klänningen under det korta framträdandet på röda mattan och absolut inte göra några ändringar har hon blivit en förvaltare av – och adderat – till klänningens historia, säger representanten.