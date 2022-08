Storserien ”Maktens ringar” gör Clark till världsstjärna

”Jag växte upp med Pippi Långstrump”

Alven Galadriel spelas nu av Morfydd Clark.

Hon är relativt okänd för den svenska publiken, men nu blir Morfydd Clark sannolikt världsstjärna i och med rollen som Galadriel i ”Maktens ringar”.

– Jag har alltid varit en fan av ”Sagan om ringen”, jag trodde jag visste allt, men när jag gick in på djupet visade det sig att det fanns så oerhört mycket mer, säger hon.

Bara några veckor efter ”Game of thones” avknoppning, ”House of the dragon”, är det dags för nästa emotsedda föregångsserie till en annan fantasyjätte. ”Maktens ringar” utspelas tusentals år före händelserna i ”Sagan om ringen” och beskrivs som den dyraste tv-serien någonsin. Amazon betalade 2,5 miljarder kronor bara för rättigheterna och har sammanlagt pumpat in över 7 miljarder kronor i projektet, enligt Wall Street Journal.

En av seriens få rollfigurer som är hämtad från ”Sagan om ringen” är alvdrottningen Galadriel – där spelad av Cate Blanchett, nu av Morfydd Clark.

– Det är otroligt att få spela en person som tidigare har spelats av en av världens absolut bästa skådespelerskor, säger Clark till TT.

Morfydd Clark.

Sverigekoppling

Intervjun börjar med Sverige som ämne. När hon var två år gammal flyttade nämligen hennes familj från just Sverige till England.

Det har sagts att ett av hennes få minnen från vistelsen i Sverige är att hon kan säga ”vi har slut på toalettpapper” på svenska.

När TT påminner om detta brister hon ut i gapskratt och fortsätter med något som ska låta som den meningen på svenska.

Clarks pappa jobbade med ”någonting inom IT som han inte kunde förklara”. När dottern föddes i Sverige bestämde sig föräldrarna för att stanna några år, och flyttade därefter till södra Wales.

Med sig förde de en rad svenska barnböcker, som till exempel ”Pippi Långstrump”.

– Jag växte upp med henne. Barn i Skandinavien är älskade på ett sätt som de inte är i England. Många skandinaviska böcker hyllar delar av barndomen som jag kunde identifiera mig med, som att få vara högljudd och girig och otålig, säger Clark.

Världsberömd

Morfydd Clark har varit öppen med att hon tidigt diagnostiserades med dyslexi och ADHD. Hon hoppade av skolan när hon var 16, men bara några år senare inledde hon vad som nu har blivit en framgångsrik karriär som skådespelare.

Mest känd i Sverige hittills är hon från huvudrollen i den psykologiska skräckfilmen ”Saint Maud”. Nu kommer hon dock sannolikt att bli världsberömd tack vare rollen Galadriel. Serien bygger på utdrag ur JRR Tolkiens bok ”Silmarillion”.

AJ Bayona, som regisserat flera av avsnitten, tycker att serien går tillbaka till ”själva grunden”.

– Om man inte har sett eller läst ”Sagan om ringen” kan vår serie vara ett bra sätt att komma in i den världen. Det är en helt ny berättelse, inget försök att återberätta något som berättats tidigare. Samtidigt är vi trogna det som Tolkien skapade. ”Silmarillion” är inte fiktion utan mer som en historisk guide.

Morfydd Clark trodde att hon visste allt om ”Sagan om ringen”, men upptäckte att fanns ”så oerhört mycket mer”.

– Självklart har jag tagit intryck av det Cate Blanchett gjorde. Det går ju inte att radera ut det som jag har sett. Men jag har inte pushat det jag gjort, det blev som det blev.