Victor Leksell: ”Jag känner oro kring vart vi är på väg”

Uppträder med flera andra artister under Climate live

Publicerad: Mindre än 40 min sedan

helskärm Victor Leksell.

Victor Leksell fick frågan direkt från Greta Thunberg om att uppträda under Climate live.

För artisten var det självklart att tacka ja.

”Jag känner oro kring vart vi är på väg, men jag måste tro på att vi tillsammans kommer lösa detta”, säger han om klimatkrisen.

Victor Leksell, 24, är en av flera artister som uppträder under Climate live-konserten, som arrangeras för att uppmärksamma klimatkrisen. Bland andra Lars Winnerbäck, First Aid Kit och Loreen kommer också att göra framträdanden under galan.

Victor Leksell fick frågan direkt från klimataktivisten Greta Thunberg, 18.

”Det var hon som frågade om jag ville spela nu på lördag. Rätt stort direktmeddelande att få! Hoppas att vi tar oss igenom detta, så jag kan visa det för mina barn-barn”, skriver han i ett mejl till Aftonbladet.

Varför känns det viktigt att vara med på Climate live?

”För att vi bara har ett jordklot. Och för att ungdomarna som styr upp detta är så himla grymma!”

helskärm Victor Leksell.

Vad känner du själv kring klimatet och läget 2021?

”Jag känner oro kring vart vi är på väg, men jag måste tro på att vi tillsammans kommer att lösa detta.”

Vad gör du själv för klimatet i vardagen?

”Inte så mycket som jag borde. Jag åker tåg. Försöker tänka på vad jag konsumerar. Men likt många finns det helt klart utrymme för förbättring. Det är väl ungefär fyra stycken jordklot som hade behövts om alla på jorden levde som genomsnitts-svensken?”

Vad kommer du bjuda fansen på under lördagen?

”Det får bli en överraskning!”

Konserten Climate live i Kungsträdgården i Stockholm kommer att direktsändas på Aftonbladet från kl 18.00 lördag den 16 oktober.

Publisert: Publicerad: 16 oktober 2021 kl. 16.17