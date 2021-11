Så minns kändisarna Hank von Hell

Hans-Erik Dyvik Husby, mer känd som Hank von Hell, dog under natten till fredagen, 49 år gammal.

Andreas Tyrone Dregen skriver i ett sms till Aftonbladet att beskedet ännu inte riktigt sjunkit in.

– Rockscenen har förlorat en av de stora och mest karismatiska. En snubbe som var helt ocensurerad. Vila i frid.

Hans-Erik Dyvik Husby, mer känd som Hank von Hell i punkrockbandet Turbonegro, dog natten till fredagen den 19 november. Han blev 49 år.

Kondoleanserna har strömmat in på sociala medier från fans och folk som kände honom.

Andreas Tyrone Dregen, känd som Dregen, spelar gitarr i rockgruppen Backyard Babies och The Hellacopters, sörjer sin vän.

– Det känns för jävligt och jag fattar det inte riktigt än. Jag var i kontakt med Hans-Erik för bara några veckor sedan. Så otroligt sorgligt alltihop, skriver han i ett sms till Aftonbladet.

helskärm ”Det känns för jävligt och jag fattar det inte riktigt än”, säger Dregen.

De båda träffade i mitten av 90-talet när The Hellacopters och Turbonegro spelade ihop i Borlänge.

– Och sedan dess har vi hållit kontakten. Hank var en människa med ett stort hjärta och mycket känslor. Åt alla håll.

– Rockscenen har förlorat en av de stora och mest karismatiska. En snubbe som var helt ocensurerad. Vila i frid, skriver Dregen.

Dregen har även publicerat en video på Instagram där Hans-Erik gratulerar Dregen på födelsedagen.

”Mållös. Förkrossad. Förvirrad. Vila i frid Hank. Alldeles för tidigt...”, skriver han under en filmen.

Sven Melander: Herregud så sorgligt

Skådespelaren Sven Melander berättar att de jobbat tillsammans en gång i tiden.

– Han spelade huvudrollen i musikalen Sällskapsresan som Ole Bramserud. Vi hade kul ihop. Jag minns honom som en så varm, trevlig och rolig människa. Han var så väldigt begåvad men brände ljuset i alla ändar som han kunde, säger han till Aftonbladet.

Han möttes av beskedet under morgonen när han skrollade Facebook-flödet.

– Det är för jävla bedrövligt. Man blir ledsen, det är tråkigt och han var alldeles för ung. Herregud, det är så sorgligt.

Den norska konstnären Unni Askeland och var nära vän med Hans-Erik Dyvik Husby, men har tappat kontakten på senare år, säger hon till Dagbladet.

– Det är väldigt, tråkigt, först och främst för familjen. Vi har upplevt så många fina saker tillsammans, och jag väljer att minnas de fina sakerna.

helskärm Sven Melander.

Blev känd i Turbonegro och för rollen som Cornelis

Familjemedlemmar bekräftar dödsfallet för Tvedestrandsposten. Hans-Erik Dyvik Husby efterlämnar dottern Else Victoria som han har tillsammans med exhustrun Gro Skaustein.

Dyvik Husby blev känd som sångare i rockbandet Turbonegro. Med låtar som ”Are you ready (for some darkness)”, ”City of satan” och ”I got erection” har bandet många fans runt om i världen, långt bortom Norges gränser, men inte minst i Tyskland och Sverige.

Han gjorde bland annat rollen som trubaduren Cornelis Vreeswijk i filmen ”Cornelis”.

2009 gjorde han en duett med Carola Häggkvist på hennes julskiva.

Dyvik Husby finns i rollistan till den kommande Netflix-serien ”Clark”, där Bill Skarsgård spelar den svenske brottslingen Clark Olofsson.

helskärm Hans-Erik Dyvik Husby blev 49 år.

