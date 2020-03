Lana Del Rey är singel – slut med polis-pojkvännen

Publicerad: 19 mars 2020 kl. 18.36

Lana Del Rey och Sean ”Sticks” Larkin har gjort slut.

Polismannen avslöjar att han inte längre är tillsammans med världsstjärnan.

– Just nu är vi bara vänner, säger han.

Det var i september förra året som artisten Lana Del Rey, 34, först sågs tillsammans med polismannen och ”Live PD”-profilen Sean ”Sticks” Larkin, 46.

Kort därpå gick de ut med förhållandet på sociala medier och tidigare i år gick de på röda mattan tillsammans.

”Fulla scheman”

Men nu är förhållandet över.

– Just nu är vi var vänner. Vi pratar fortfarande och så, men vi har bara fulla scheman just nu, säger Larkin till New York Times.

Sean ”Sticks” Larkin är känd från programmet ”Live PD”, där man live från sex städer i USA får följa polisstyrkornas utryckningar och utredningar.

Foto: ANDERS DEROS Lana Del Rey på Way out west 2017.

