Konspirationsteorierna: Tupac lever – men Paul McCartney är död

Publicerad: 16 februari 2020 kl. 17.51

DENVER. Det här känns kanske inte riktigt som hans stad, men det är lika bra att hålla ögonen öppna ifall det ändå är här i skuggan av Klippiga bergen Tupac gömmer sig.

För vadå, ni är väl ”nere” med insikten att han fortfarande lever?

Snart ”bevisas” det till och med i en film…

Foto: FRANK WIESE / AP Tupac Shakur med Marion Suge Knight

Det finns konspirationsteorier och det finns konspirationsteorier.

Somliga är farliga och hotar hela fundamentet i det vi kallar civilisationen, vilket ibland får mig att ligga vaken om nätterna eftersom stolligheterna numer sprids så snabbt och fastnar så lätt i okritiska hjärnor.

Andra får ses som mer harmlösa – Prince Charles är vampyr! – och några är det svårt att inte le roat åt.

Som när en viss sorts galenpannor får för sig att kända människor som bevisligen dött inte alls dött.

Foto: Anonymous / AP Elvis Presley

Här i USA växte det under sena 70- och tidiga 80-talet exempelvis fram en hel industri kring ”Elvis sightings”. Åtskilliga av hans mindre eftertänksamma fans vägrade acceptera att Elvis Presley hade blåst ett blodkärl i hjärnan medan han en tidig morgon sommaren 1977 satt och tryckte på muggen på Graceland. Istället övertygade de sig själva om att de såg idolen överallt hela tiden – och förtjusta skvallertidningar av den måttligt nogräknade sort som säljs i amerikanska supermarkets stod ständigt till tjänst med nya vittnesmål. Och som många påpekat genom åren var det ingen som reagerade nämnvärt nämnvärt över att han tycktes ha bytt sitt angenäma liv som gränslöst förmögen rock ’n’ roll-kung mot en till synes sjaskig tillvaro. Efter 16 augusti 1977 sågs han bara på sunkiga diners i Alabama och lopphotell i Kentucky.

Idag är det rap-ikonen Tupac som får leva med – fel val av uttryck kanske… – att vara föremål för samma slags befängda fantasier.

Det finns gott om foliehattar som inte tror att han avled efter att ha blivit skjuten i Las Vegas för snart 24 år sedan – och nu tänker filmaren Rick Boss ge dem rätt.

I kommande aktstycket ”2Pac: The Great Escape From UMC” menar han att han leder i bevis att den då 25-årige stjärnan hade placerat en dubbelgångare på passagerarsätet i Suge Knights bil och själv flydde från Vegas-sjukhuset till New Mexico (!) för att få skydd av Navajo-stammen.

Idag kan han vara var som helst – kanske till och med här i Denver.

Ja, jisses.

Men det kunde vara ännu värre.

Fråga bara Paul McCartney

Vissa dårpippis är förvissade om att han dog redan 1966 – och att den som idag åker runt och sjunger ”Hey Jude” är någon annan…

ORSAKER TILL EXTAS

•Curb Your Enthusiasm (tv-serie)

– Han tycks på något egendomligt sätt bara bli bättre och bättre, Larry David.

•Marcus King – El Dorado (Album)

– Bästa sydstatsrocken sedan Black Crowes debuterade.

•The Go Go’s (Band)

– Äntligen verkar det som att Belinda Carlisle och hennes vapendragare, aktuella med hyllad dokumentär, ska få sitt rättmätiga erkännande.

avPer Bjurman

