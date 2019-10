James Franco + FÖLJ

Nya sexbrottsanklagelser mot James Franco

avAndreas Ekström

4 oktober 2019 16:23

James Franco anklagas för att ha tvingat två kvinnliga studenter vid hans teaterskola att klä av sig nakna.

Skådespelaren nekar till anklagelserna, som han menar är falska.

– James kommer att söka skadestånd för de här skruttiga publicitetssökande anklagelserna, säger hans advokat Michael Plonsker, till New York Times.

Stämningsansökan med anklagelserna kom in till rätten i Los Angeles under torsdagen. De före detta studenterna vid Studio 4:s teaterskola, som Franco var med och grundade 2014, säger att de fick klä av sig nakna vid auditions och att den berömda skådespelaren skapade en miljö där sexuella trakasserier var tillåtet, rapporterar New York Times.

Foto: Richard Shotwell / TT NYHETSBYRÅN James Franco.

Enligt stämningsansökan ska Franco erbjudit studenterna roller i indiefilmer som han antingen regisserade eller producerade. Men problemet var vad studenterna behövde göra för att få rollerna. Bland annat ska en av kvinnorna behövt göra en sexscen där man tog bort skyddet för hennes kön, vilket annars är praxis i filmbranschen. I dokumenten som lämnats in till rätten står det också att James Franco brukade bli arg och skälla ut kvinnliga studenter som vägrade att klä av sig till bar överkropp eller vara med på sexscener, skriver TMZ

James Franco har tidigare anklagats av flera kvinnor för sexuella trakasserier. Bland ska han ha tvingat skådespelaren Violet Paley till oralsex.

