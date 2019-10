Gunilla Backman + FÖLJ

Björn- & Benny-hyllningen är lyxkaraoke som både berör och roar

avJan-Olov Andersson

25 oktober 2019 23:33

Thank you for the music

Björn & Benny-hyllning med Kalle Moreaus, Gunilla Backman och Johan Boding på Halmstads Teater, Halmstad.

En elak jäkel skulle kunna kalla det lyxkaraoke.

Fast det blir orättvist. Det finns så mycket otrolig musikalitet i orkestern, i artisterna och de sånger de framför, att man nog måste vara lite döv för att inte bli berörd ibland och ryckas med när det svänger.



Ett bevis för hur länge Björn Ulvaeus/Benny Andersson har underhållit oss och vilken enorm livslängd deras melodier har, är väl att om publiken på premiären tillhörde de klimatduktiga och hade åkt dit med kollektivtrafiken, så hade 80 procent gjort det med pensionärsrabatt.

Man blir nästan lite rörd när artisterna i extranumret tystnar och publiken tar över och faktiskt kan varenda ord i Abba-låten. Pensionärsallsång. Den första popgenerationen förblev popnördar även på ålderns höst.

Jag tänker, med flit, inte nämna titeln på en enda melodi som framförs. Tror det blir roligare om man som kommande publik inte vet allt i förväg.

FAKTA Här kan man se dem uppträda:

2019: Oktober: 26 Helsingborg, 27 Växjö, 30 Linköping, 31 Kalmar. November: 1 Karlskrona, 2 Norrköping, 3 Karlstad, 6 Rival, Stockholm, 7 Gävle, 8 Örebro, 9 Falun, 10 Sundsvall, 13 Luleå, 14 Skellefteå, 15 Umeå, 16 Härnösand, 17 Bollnäs, 20 Göteborg, 21 Kungsbacka, 22 Lund, 23 Jönköping, 24 Uppsala.

2020: Mars: 11 Malmö, 12 Göteborg, 13 Alingsås, 14 Vara, 15 Uddevalla, 18 Västerås, 19 Västervik, 20 Kristianstad, 21 Växjö, 22 Borås, 25 Örebro, 26 Nyköping, 27 Norrköping, 28 Gävle, 29 Östersund. April: 1 Halmstad,2 Jönköping, 3 Uppsala, 5 Mariehamn, Åland, 15 Cirkus, Stockholm, 16 Falun.









1 av 3 | Foto: ANDERS ANDERSSON

Här finns, förstås, många Abba-låtar. Några skulle jag gärna ha bytt ut mot personliga favoriter, men det är inte jag som står på scenen (som tur är…).

”Chess”, ”Kristina från Duvemåla”, lite BAO, glädjande nog även en låt från ”Hjälp sökes”, Björn-, Benny- och Kristina Lugn-musikalen som lite grann har försvunnit, där finns några riktiga pärlor.

Kalle Moraeus, känd från tv, också, är stjärnan som håller sig oväntat mycket i bakgrunden. Berättar i och för sig kul historier, han spelar ju normalt i Bennys band BAO, är lite allmän trivseltomte och visar sig vara en jäkel på gitarrsolon. För att inte tala om när han plockar fram fiolen och en av Abbas mest kända låtar förvandlas till en ljuvligt vacker tango.

Johan Boding, musikalstjärna och Queen-coversångare, tar med sin starka röst sig an den typ av lite snudd på pretentiösa sånger som Tommy Körberg och Peter Jöback annars har gjort. Han gör det med bravur, det är inte hans fel att det inte är mina favoriter i Björn & Benny-repertoaren.

Duktiga körsångerskorna som egentligen är mer än körsångerskor, Jenny Redenkvist och Linda Holberg, får sjunga mycket Abba. En blond, en mörk, ja, ni förstår… lite förutsägbart, lite otacksamt, för då tänker man trots allt på originalinspelningarna.

Bäst är Gunilla Backman. Några dramatiska ballader, det är hon som sjunger ”Hjälp sökes”-låten och, framför allt, har hon efter att ha spelat huvudrollen i musikalen ”Mamma Mia!” lyckats förvandla även de mest slitna Abba-refrängerna till sina egna.

Lyxkaraoke, på sitt sätt. Men samtidigt en Björn & Benny-hyllning som absolut kommer att roa de väldigt många som köpt biljetter när gänget turnerar ända in i april nästa år.













1 av 5 | Foto: ALL RIGHTS RESERVED

