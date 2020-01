Storslam för Billie Eilish på Grammygalan

Inga svenskframgångar i natt

avTT

Publicerad: 27 januari 2020 kl. 06.56

Foto: Matt Sayles / TT NYHETSBYRÅN Billie Eilish tar emot pris på Grammygalan.

Nykomlingen Billie Eilish blev Grammygalans stora vinnare i Los Angeles i natt.

Den 18-åriga sensationen tog hem fem priser – varav de fyra stora: årets skiva, årets album, årets låt och årets nykomling.

Trots flera svenska nomineringar uteblev svenskframgångarna.

Billie Eilish var nominerad i sex kategorier – och gjorde nästan rent hus. Hennes låt "Bad guy" utsågs till årets låt och årets skiva, medan hennes debutalbum "When we all fall asleep, where do we go?" vann för årets album och bästa popalbum. Så klart kammade Eilish även hem priset för årets nykomling också, av bara farten.

– Huvudsakligen tycker jag att fansen förtjänar allt. Jag tycker inte att det har pratats tillräckligt om dem i kväll, för de är det enda skälet till att någon av oss alls är här. Så tack till fansen, sade hon.

18-åriga Billie Eilish är den yngsta genom tiderna som vinner de stora kategorierna. Albumet "When we all fall asleep, where do we go?" läpptes i mars och har inte lämnat Billboardlistans topp tio-lista sedan dess.

Hedrade Kobe Bryant

Galan hölls i Staples center i Los Angeles, hemmaarena för basketlaget Los Angeles Lakers och den arena som på söndagen avlidne basketlegendaren Kobe Bryant spelade i under sin 20 år långa karriär. Hans hastiga bortgång i en helikopterkrasch skedde bara timmar innan galan inleddes.

– Vi står här helt förkrossade i den byggnad som Kobe Bryant byggde, sade värdinnan Alicia Keys, och fortsatte:

– Vi hade aldrig kunna föreställa oss att vi skulle behöva börja galan så här.

Inga svenska vinster

Hårdrocksbandet Candlemass hade chans på en Grammy för låten "Astorolus – the great octopus". Tove Lo kunde kamma hem kategorin bästa video för låten "Glad he's gone" och låtskrivaren Ilya Salmanzadeh var nominerad för Beyoncés "Spirit". Han och Max Martin har dessutom skrivit låtar till Ariana Grandes album "Thank u next", som var nominerat till årets bästa album.

Men svenskhoppen blev utan pris.

Överraskande nominering

Hårdrocksbandet Candlemass nominering kom som en överraskning, berättade bandets producent Marcus Jidell inför galan.

– Vi hade inte ens pratat om att det skulle kunna ske överhuvudtaget. Man sitter och jobbar i lilla Sverige och försöker skapa något som gör avtryck och helt plötsligt har det nått ut så långt att det blir Grammynominerat i USA. Det är bortom vad man tror ska vara möjligt, sade han.

Hela bandet flög till Los Angeles för att närvara på galan. Men det blev inget pris i kategorin bästa metalframförande. I stället vann gruppen Tool med låten "7empest".

– Det är ovanligt att svenska hårdrocksakter blir nominerade, vi är bara superglada, det ska bli riktigt kul att åka dit. Candlemass är ju ett band som hållit på i över 30 år och alltid gått sin egen väg. Det är otroligt välförtjänt, sade Marcus Jidell, som vann kategorin 2016 med låten "Circle".

Michelle Obama vann

En liten svenskkoppling finns bland galans vinnare. Den tidigare chefsdirigenten för Göteborgs Symfoniker, Gustavo Dudamel, vann i kategorin bästa orkesterframträdande för sitt framförande av Andrew Normans Sustain med Los Angeles Philharmonic.

Bland vinnarna på galan märktes också förre presidenthustrun Michelle Obama, som vann en Grammy för bästa talskiva, för ljudboksversionen av hennes självbiografi "Becoming", på svenska "Min historia". Därmed knappar hon in på maken Barack Obama, som sedan tidigare har två Grammypriser.

