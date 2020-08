Haidar Juma och Sara Bolay har gjort slut

Kärleken höll inte för dokusåpaparet

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 13 augusti 2020 kl. 11.21

De dansade en sommar.

Men nu är kärleken över mellan dokusåpaprofilerna Sara Bolay och Haidar Juma.

”Jag tycker det är väldigt tråkigt att det blev såhär och jag ska försöka läka och bearbeta allt”, skriver Haidar på sin Instagram.

Foto: MAGNUS SANDBERG Haidar Juma

Haidar Juma, 28, berättar på sin Instagram att han och Sara Bolay, 27, har gjort slut.

”Sorry för att jag har varit dålig på att svara och uppdatera på sista tiden. Anledningen är att jag och S inte är tillsammans längre. Jag tycker det är väldigt tråkigt att det blev så här och jag ska försöka läka och bearbeta allt”, skriver han.

De två dokusåpaprofilerna blev ett par i våras. Under en tid sågs de skymta i varandras sociala medier och när Aftonbladet pratade med Haidar Juma i april bekräftade han kärleken.

”Jag älskar henne”, skrev han då i ett sms.

Foto: NAINA HELEN JÅMA Sara Bolay

Haidar Juma har varit med i flera säsonger av ”Paradise hotel” och Sara Bolay är också dokusåpaveteran från ”Ex on the beach”. Under försommaren syntes båda i Dplays ”Celebrity ex on the beach” som samlade ett stort antal dokusåpafavoriter i en specialversion av den uppmärksammade dokusåpan.

Men kärleken som uppstod höll inte längre än över sommaren och nu har paret alltså brutit upp.

KOPIERA LÄNK