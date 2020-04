Stjärnspäckat när vårdpersonal hyllades på One World-galan

Publicerad: 19 april 2020 kl. 07.40

Det var stjärnspäckat på galan One World.

En lång rad kändisar och världsartister hyllade sjukvårdspersonal och andra som varje dag just nu kämpar mot coronaviruset.

– Det här är ett kärleksbrev, sa Lady Gaga.

Foto: GETTY Stephen Colbert var en av tre värdar.

Beyoncé, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong, Elton John, John Legend, LL Cool J, Paul McCartney och Stevie Wonder var några av de världsstjärnor som under natten mot söndagen samlades i det liveströmmade evenemanget One World: Together at Home.

Även profiler som David och Victoria Beckham, Michelle Obama, Laura Bush och Oprah Winfrey bidrog med berättelser och uppskattande ord.

Galan var ett samarbete mellan Världshälsoorganisationen WHO och rörelsen Global Citizen.

Foto: GETTY Rolling Stones under One World-galan.

”Ge en high five”

Pratshowvärdarna Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel och Stephen Colbert inledde sändningen vid 02-tiden. De påminde om att själva galan handlar om att hylla sjukvårdspersonal och stötta dem som drabbas snarare än om att skänka pengar.

– Om du ser en sjukvårdsanställd vill du säkert ge en high five – men gör inte det, du vill inte smitta någon, sa Colbert skämtsamt.

Artisterna befann sig i sina hem eller i studios runt om i världen, utan livepublik. Rocklegendarerna i Rolling Stones framförde exempelvis ”You can’t always get what you want” tillsammans – men från fyra olika platser.

”Jag vill bara säga tack”

Lady Gaga, kurator för evenemanget, förklarade att projektet sedan tidigare samlat in ”miljontals dollar” och betonade att syftet nu var att lyfta fram alla som bidrar till att stoppa pandemin.

– Jag är tacksam för alla vårdanställda, medicinsk personal, butiksbiträden, budpersonal, brevbärare och alla som hjälper till ideellt, sa hon och tillade att hon hoppas att det hela blir en påminnelse om alla goda krafter som satts i rörelse.

Hon framförde sedan låten ”Smile”.

Rapparen LL Cool J tackade förutom vårdpersonalen även han alla som hjälper utan att synas – som personer som levererar mat, renhållningsarbetare och lantbrukare.

– De går ofta obemärkta förbi, sa han och fortsatte:

– Till alla vid frontlinjerna. Jag vill bara säga tack.

Största sedan Live Aid

Galan föregicks av en sex timmar lång strömning med musiker från USA, Asien och Mellanöstern – däribland The Killers, Rita Ora och Annie Lennox.

One World: Together at Home har beskrivits som den största samlingen världsartister sedan Live Aid-galan 1985, som drog in pengar till svältkatastrofen i Etiopien.

Coldplay-sångaren Chris Martin är initiativtagare. Det hela startade som ett upprop efter att coronavirusets spridning fått konserter, festivaler och andra evenemang att flyttas fram eller ställas in, skriver TT.

Foto: TT Lady Gaga har varit kurator för evenemanget. Hon säger att det är ett kärleksbrev till världens vårdpersonal.

