Så minns vänner och kollegor Adam Alsing

avAnna & Hans Shimoda , Frida Söderlund , Natalie Demirian

Publicerad: 15 april 2020 kl. 19.51

Uppdaterad: 15 april 2020 kl. 20.37

Adam Alsing har dött 51 år gammal efter att ha drabbats av coronaviruset.

Nu sörjs han av vänner och kollegor.

– Det är så jävla fruktansvärt och overkligt, säger Agneta Sjödin till Aftonbladet.

Adam Alsing dog på sjukhus under onsdagen och under kvällen hyllades han av vänner, kollegor och lyssnare och tittare under åren.

Gry Forssell: ”Bedrövad”

Gry Forssell var nära vän med Adam Alsing, och de jobbade tillsammans under många år.

”Jag är bedrövad. Allt jag vill säga och svara låter så platt och dumt för det är så overkligt och sorgligt. Vi sände ju radio ihop fyra timmar om dagen i sju års tid och gjorde tv ihop och blev verkligen nära vänner under den period i livet som så mycket händer. Vi har sett varandras barn växa upp, det har varit resor, bröllop, studentskivor och födelsedagar och oändligt mycket skratt och roliga minnen. Så det här känns obeskrivligt märkligt och framför allt sorgligt”, skriver hon i ett sms till Aftonbladet.

Sjödin: ”Overkligt”

Agneta Sjödin var 1991 programledare för ”Tur i kärlek” tillsammans med Adam Alsing som var ett av TV4:s allra första program.

– Det är så jävla fruktansvärt och overkligt, han är ju yngre än jag. Det första jag gjorde i tv var ”Tur i kärlek” med Adam Alsing. Det var jätteschysst att jobba med honom, han var så trygg och bra att ha att göra med. Han var så snäll, säger hon till Aftonbladet.

– Jag har träffat honom till och från under åren och vi tränade ett tag på samma ställe. Han var en sådan fighter. Det är bara så fruktansvärt för den här familjen, de har hållit ihop i alla dessa år. Det känns helt vidrigt och jag beklagar så djupt från mitt hjärta till hans familj.

Adam Alsings poddkollegor i ”Adam och kompani”, Daniel Breitholtz och Vanessa Falk, skriver på poddens officiella Instagramsida:

”Vi älskar dig! / Daniel & Vanessa”.

Foto: Henrik Montgomery/TT Adam Alsing blev 51 år gammal.

Hans Fahlén sände ”Förkväll” med bland andra Adam Alsing 2010:

– Vi jobbade tillsammans på ”Förkväll” och ett av mina första tv-jobb var faktiskt uppe i Åre och det var en av de första gångerna jag träffade Adam. Han var en varm kille med stort hjärta, en glad person och inkännande kollega. Om man ska sammanfatta Adam så hade han verkligen glimten i ögat.

”Får inte vara sant”

Sportreportern Patrick Ekwall skriver på Instagram:

”Adam, du den snällaste, bästa, roligaste mest underbara kompis - det får inte vara sant. Hur kan du ha ryckts ifrån oss? Hur bottenlös kan verkligheten få lov att vara?”.

Henrik Schyffert skickar kärlek till familjen.

”Men Adam?!?! Nej!! Så roligt som vi haft på jobbet, i skogen och på E-Type på Jäger i Karlstad?!?! All min kärlek till Anette, Sebastian och Kasper” skriver han på instagram.

Sarah Dawn Finer skriver om chocken på Twitter:

”Är helt tom. Herregud. Adam?!? Helt knäckt. Vila i frid finaste klokaste snällaste Adam Alsing. Detta är så oerhört tragiskt och helt ofattbart. All kärlek till din fina fru och bästa barnen.”

”Min förebild och idol”

Niclas Wahlgren skriver på Instagram:

”Antar att dom flesta hört att vår älskade Adam Alsing, vän och kollega på Radion gått bort. Allt känns väldigt tungt just nu och jag kan inte tänka så klart så skriver inte mer än att alla mina tankar går till hela din familj Adam. Jag kommer sakna dig oerhört.”

Daniel Paris skriver också han om sorgen efter en kollega.

”Min tv-idol och förebild. Som fick mig att vilja jobba med det jag gör från första början. När jag fick nöjet att bli din vän i vuxen ålder minns jag att jag ringde mamma efter vårt första möte och sa ’mamma, han är exakt som jag trodde han skulle vara! Världens bästa! Vila i frid” skriver han under en svartvit bild på de två.

Radioprofilen Erik Myrlund uttrycker också sin sorg med orden:

”Kan knappt tro att du lämnat oss. Du var alltid så fin mot mig Adam. Du pushade mig och stöttade mig. Du är en stor förebild och jag är så glad att jag fick kalla dig min vän” skriver han på instagram.

Även Anitha Clemence beskriver Alsings avtryck som programledare och skriver på Instagram att få gjorde det avtryck han gjorde.

”Så genomgod, fin, ödmjuk och brilliant som yrkesman. Det är inte många som klarar den kombon, men det gjorde du. Du lämnade oss alldeles för tidigt” skriver hon.

Pernilla Wahlgren skriver att det är ofattbart att ta in beskedet.

”Fina, glada, varma, omtänksamma Adam. Älskad & omtyckt av så många. Vi är många som sörjer nu... Alla mina tankar går till din familj.”

Anders Bagge skriver att beskedet är chockartat.

”Vilket tomrum du lämnar vännen”.

TV4-profilen Steffo Törnqvist skriver att Sverige i dag blev ett fattigare land.

”Adam! Roliga, snälla, nyfikna, smarta Adam. Tack för alla garv och alla stön och vrål när vi lyft hantlar ihop, eller dragit samma jakthistorier gång på gång. All kärlek till familjen”.

