Carolas tvärvändning efter sändning: ”Jag avundas henne inte”

Carola Häggkvist vill inte ta över efter Sanna Nielsen

Alex Hartelius

NÖJE 26 juni 2019 07:08

Carola sa under pressträffen inför ”Allsång på Skansen” att hon kunde tänka sig att leda programmet efter Sanna Nielsen.

Men efter kvällens premiäravsnitt gör hon nu en tvärvändning.

– Jag har bara en känsla av att jag just nu inte är så sugen på det, säger hon.

För drygt två veckor sedan ställde Nöjesbladet frågan till Carola Häggkvist, 52, om hon med all sin allsångsrutin kunde tänka sig att i framtiden leda ”Allsång på Skansen”.

– Vilken ära så klart. Jag skulle behöva tänka igenom det lite grann. Det skulle passa egentligen. Men gör ingen grej nu om att jag ska ta över eller nåt sånt, sa hon då.

Carola Häggkvist har under karriären gästat alla programledare från Bosse Larsson och Lasse Berghagen via Anders Lundin och Måns Zelmerlöw till Petra Marklund och Sanna Nielsen.

– Jag skulle tänka på det ja, för nu är kanske åldern lite inne för det, så känner jag faktiskt, sa hon och fortsatte:

Carola.

Ändrar sig helt

Efter kvällens allsångspremiär gör Carola en helomvändning och säger att lusten att leda ”Allsång på Skansen” inte stärkts.

– Nej, det har den inte. Det har den faktiskt inte. Jag avundas henne inte (Sanna Nielsen, reds anm).

Vadå då?

– Vadå vadå då? Nej, inte just nu. Också för att det är så mycket... jag vet inte, jag har inget bra svar på det just nu. Jag har bara en känsla av att jag just nu inte är så sugen på det, säger Carola.

Sanna Nielsen däremot verkar trivas bra som programledare för ”Allsång på Skansen”. I en tidigare intervju har hon sagt att det är världens bästa sommarjobb.

Och efter kvällens premiär var hon väldigt nöjd med programmet.

– Det känns strålande. Äntligen premiär med fantastisk publik och bra stämning, säger hon.

